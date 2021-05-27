南投縣長林明溱日前表示盼與上海復星購買30萬劑輝瑞BNT疫苗，遭中央流行疫情指揮中心打槍。國民黨台北市議員羅智強辦公室法案主任楊植斗今爆料，衛福部冷卻倉儲只能存放44萬劑的疫苗，這才是中央處處攔阻南投的主因，因為30萬劑疫苗進口後「根本放不下」。

楊植斗說，衛福部在今年4月宣布，疫苗來台需要大量冷卻倉儲以及物流配送系統，最後在決標公告中只找到這件標案，且只能存放44萬劑疫苗，就算真讓林明溱買到30萬劑，國家也沒有相應的倉儲物流可以存放。

他推測，上星期行政院載回40萬劑AZ疫苗，和這件標案可儲存的疫苗數幾乎一模一樣，也就是說，國家的冷鍊已接近緊繃，根本挪不出空間放其它疫苗，「我認為這才是指揮中心處處阻攔南投縣的主因，因為30萬劑疫苗一來，就曝露出台灣超前零部署的事實。」

他批評，輝瑞疫苗應保存在零下70度的環境中，需要高規格冷錬國家隊支援，但比起人命，政府顯然更怕沒做事的形象被拆穿，即便有不少民眾跟政治人物都呼籲政府放下兩岸間的政治意識型態，衛福部長陳時中依然選擇跟地方政府對幹。但仇不仇中，已成了假議題，如果今天美國突然送台灣100萬劑疫苗，國家卻沒有冷鍊可以支援，陳時中你敢收嗎？

他表示，衛福部還有件「疫苗1408.3萬劑倉儲物流與配送」案，在4月29日截止投標，標案金額高達2億4000萬，後續卻沒有決標公告，也沒登記無法決標，他要求指揮中心應告知民眾，此案到底有沒有廠商接手？是否流標？如若有廠商得標，為什麼沒有決標公告？

(中時 )