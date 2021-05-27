雙北疫情嚴峻，台大醫院院長吳明賢昨發文指出台大醫院ICU已超量，甚至還把小兒ICU改收成人，但仍不敷使用；新北市也有愈來愈多重症患者等不到病房，衛生局原定清空1043房改專收確診者，至今尚未完成，新北市長侯友宜今上午受訪表示，目前清空約8成共851床，今又增加43間ICU，「其實對我們來講是非常痛苦的，真的需要花一點時間」。

吳明賢昨晚在個人臉書發文，指出台大醫院已經超量無法再收，急診處仍有救護車送來新冠肺炎插管需住ICU患者，「我們甚至把小兒ICU改收成人，但是仍不敷使用！」

新北市也有愈來愈多重症患者投訴等不到病房，新北市衛生局原定第2階段清出1043間專責病房，改專收新冠肺炎確診者，至今均尚未完成。

侯友宜受訪坦言，新北市的醫療量能非常緊繃，這幾天他不斷拜託醫院快速清空，目前已經清出851床，清空大概8成，今天又增加了43個ICU病床。清空過程中涉及病人的轉換，其實對我們來講是非常痛苦的，要花一點時間，更重要後續還有一些負壓隔離病床的配備要施作，必須要加緊步伐，趕快清空病床，讓我們重症者可以即時收治。

侯友宜也說，清空過程中涉及病人的轉換，其實對我們來講是非常痛苦的，要花一點時間，後續還有一些負壓隔離病床的配備要施作，必須要加緊步伐，現在所有醫院都在總動員，趕快清空病床，讓重症者可以即時收治。

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(中時 )