以演出大導李安《色，戒》一片聞名國際的女星湯唯，當年在片中全裸上陣，與梁朝偉有多場激情床戲，兩人尺度之大、演技之投入，至今仍被討論是不是「假戲真做」，可以想見導演與演員們對此片的付出與投入，除此之外，片中另一亮點，是湯唯的腋下留著濃黑腋毛，根本「一毛不刮」，事實上，這是李安的要求，他也揭露了原因，許多網友聽了都覺得很能認同。

如今已是揚名國際紅星的湯唯，全因當年李安賞識，當年《色，戒》選角，相傳競爭者眾，包含章子怡、大S，兩位已經走紅的女星，論名氣與姿色都沒話說，但最終李安卻在當時還是新人的湯唯身上看到了王佳芝的影子，導演也說其他人不是不好，只是「看上去不像是會發生這種故事的女孩子」，而如果王佳芝真實存在，那就會是湯唯這個樣子。

湯唯在《色，戒》中，背景是在上個世紀的40年代，當時女人們的習慣，就是不刮腋毛，甚至還會幫腋毛染色，李安也曾在電影記者會上說，自己媽媽到6、70年代也還是沒在刮腋毛，不懂為何要學西方人的習慣，直言「我覺得腋毛很性感，我很樂意把它秀出來」，覺得刮掉很可惜。

就憑著李安對角色的想像，湯唯足足留了8個月的腋毛，而湯唯在片中多數時間都穿著貼身小包袖長旗袍，手臂一有動作，腋毛就會很明顯露出，拍裸戲時更是這樣，因此湯唯濃密的腋毛，成了《色，戒》另一大特色。

(中時新聞網)