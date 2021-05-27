中國佔全球過半數的虛擬貨幣供應量，但在中國政府近期連番出招打擊後，幣商和礦工正加快出走。

路透報導指出，部分幣商已停止在中國的部分，甚至全部業務，將業務重點轉到電力資源更豐富的北美、中亞地區。有礦工表示，認為「挖礦」未違反任何中國法例，不應隨便扼殺整個行業。

報導稱，杭州礦機生產商億邦國際表示，虛擬貨幣生產商多數來自中國，目前他們正向其他地區尋找增長機會，並認為即使失去中國業務，在海外礦機仍將供不應求。億邦國際認為，中國礦工將前往海外「挖礦」，將進一步減輕中國境內因素的影響。

另一礦機製造商嘉楠科技的高級副總裁陸曉明表示，公司正在尋找類似的市場，「戰略上應該是努力開發哈薩克、加拿大和北歐等市場，那裡的能源資源豐富且便宜，而且法規明確且可預見。」深圳的比特礦業（BIT Mining）則透露，已經與哈薩克的公司達成協議，在當地共同投資建立虛擬貨幣資料中心。

「將採礦業務遷往海外，是幣商唯一的B計劃。」紐約大學法學院兼職教授馬文彥表示，但只有中國最大的採礦運營商，才能夠順利出走。

(工商 )