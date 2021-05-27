大陸女星徐冬冬因有E級傲人上圍與性感曲線，被封為大陸第一美胸，前年她和大她15歲男星、胡燕妮的兒子尹子維分手，但兩人分開沒交惡，強調仍是好友，生日還互相送祝福。昨(26日)深夜，徐冬冬突然發文問網友：「被人喜歡會有噁心感嗎？」引來網友狂猜她是否有新戀情。

徐冬冬昨在微博寫下：「被人喜歡會有噁心感嗎？？」並說如果是她，如果喜歡的對象喜歡她，那當然是皆大歡喜，但如果是她不喜歡的人，徐冬冬也不會覺得噁心，更正能量說：「只要是充滿善意的，那說明我身上有值得被人喜歡的地方，我會很感謝他，謝謝他讓我更有自信。反正，那種被人喜歡的感覺，我會想要好好珍惜。」

徐冬冬深夜發文。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

見此，網友也讚徐冬冬觀念正確，回應：「同意你的說法」、「對，被人喜歡只要是善意的，就會很感動，也很感謝他」、「此處有掌聲」、「充滿善意的喜歡值得被尊重」。而身材火辣的徐冬冬過去被封為「晶女郎」，曾拍攝電影《賭城風雲III》、《追龍》，三年前她宣布死會和尹子維交往，前年卻分手，去年還傳出兩人復合，但雙方都強調是不實訊息。

當時網上傳出，尹子維心疼徐冬冬拍戲，送上千萬豪宅好讓舊愛收工後有地方休息，徐冬冬對此否認，強調：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝​​​​」，尹子維雖沒指名對誰說話，卻也寫下：「只想你美好，一直支持你...」，先前徐冬冬上節目自曝被某任男友家暴，網友狂猜尹子維，徐冬冬則親自回應：「不是，他很好」，多次發文挺舊愛，也引來粉絲期待兩人復合。

(中時新聞網)