鑑於全國疫情升為第三級警戒，多數民眾居家辦公，外送點餐需求增加，職安署今天修正「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，要求平台業者落實防疫管制措施，包括要求平台業者應置備口罩、清潔消毒用品，外送至高風險地點時，則應約定在戶外、通風良好處或指定場所取餐，如遭認定為僱傭關係，最重可罰30萬元罰鍰，或可依違反危害告知、承攬管理等予以處罰。

職安署組長張國明表示，防疫重點事項是行政指導的模式，但果違反相關規定，會視個案情況認定，去年針對外送平台職安衛勞動檢查、近期也啟動外送平台防疫查核。

職安署表示，為維護外送員安全，於去年年4月訂定「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，因應目前全國疫情已提升至第三級警戒，且延長至6月14日，考量此波疫情期間，多數民眾居家辦公，外送點餐需求增加，為強化食品外送業者及外送員送取餐防疫作為，修正內容包括規範平台業者應置備口罩、清潔消毒用品等相關防疫物資供外送員使用，並優先採取「行動支付」及「無接觸取送餐」服務機制，避免現金交易產生不必要曝露與接觸。

修正注意事項也包括，外送至防疫旅宿或醫療院所等高風險地點，外送員應主動與消費者約定於戶外、通風良好處或指定之適當場所取餐，並遵守相關防疫管制事項，修正內容如附件。

我國正面臨疫情嚴峻考驗，職安署持續督促各食品外送業者，務必提升防疫作為及提供足夠的防疫物資給外送員使用，亦籲請外送員本身及訂餐消費者應共同配合落實防疫措施。

(中時 )