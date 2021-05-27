國內疫情無緩和跡象，考選部今天宣布，原定於6月19日至21日舉行的警察人員、國安情報人員及交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員特考，將延期至9月25日至27日舉行，請考生留意安排行程。

考試院今天上午召開考試院會，考選部表示，近期新冠肺炎疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心業5月25日宣布，第三級疫情警戒延續至6月14日，原定於6月19日至21日舉行的110年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員考試及110年特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試，延期至9月25日至27日舉行。

這項考試報考人數達3萬餘人，分別在臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東等8個縣市考區共26個試區學校舉行。相關試務工作人員需提前連續入闈13天，入闈人數超過50人。

考選部表示，本項考試典試委員長會同考選部，綜合考量各種因素審慎評估，為避免入闈及考試期間群聚感染，及降低應考人必須跨縣市流動應考導致的跨區傳播風險，以維護應考人及試務工作人員的身體安全，並降低國家防疫負擔，決定考試延期舉行。

應考人因延期舉行致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。連同此次的考試，因應近期疫情發展，考選部已陸續宣布5月底至6月中旬的3項國家考試延期舉行。

至於6月26日至27日舉行的醫師第二階段考試，報考人數1千400餘人，絕大多數為醫學系應屆畢業生，考選部表示，考量防疫工作對醫療人力的急迫需求，且考試及格後可無需經過訓練即可直接投入職場，該項考試也無入闈與集中評分閱卷等防疫問題，將持續和衛生福利部協調是否可以如期舉行或延後舉行。

此外，7月至8月的國家考試是否會如期或延後舉行？考選部將密切留意疫情發展、配合疫情指揮中心宣布的警戒標準，進行滾動式檢討，適時對外宣布。

(中時 )