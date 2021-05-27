台灣遭受英國變種病毒肆虐，中國醫藥大學校長洪明奇帶領抗新冠科研究團隊，透過科技部經費支援以及中研院提供病毒模型協助下，運用新組建之分子細胞快篩平台，在中華藥典與天然物中，開發對抗英國和南非變種病毒的抑制劑。

洪明奇帶領的中國醫藥大學抗新冠科研團隊，因應國內新冠病毒侵襲和英國變種及南非變種病毒的迅速傳染，兵分兩路在中華藥典與自水果萃取出的天然物中，分別找到貝母素與安石榴苷和聚合前花青素具有抑制變種新冠病毒的功能，證實這些台灣本土的天然物，具可阻斷英國變種以及南非變種病毒入侵的潛力。

在國內新冠病毒肆虐的關鍵時刻，中國醫藥大學抗新冠科研團隊聚焦「貝母素抑制以及預防新冠病毒感染」及「安石榴苷和聚合前花青素抑制變種新冠病毒感染」發表具前瞻性的研究成果，儘快與國人分享，希望防疫艱困的關鍵時刻，對國人有所助益。

研究團隊表示，新冠肺炎變種病毒株，包含英國變種及南非變種，在實驗室嚴謹的檢測下，證明其感染力比野生型的病毒高出了3-4倍。而從中華藥典中，發現貝母素可以抑制新冠病毒感染；在天然物中(台灣水果)，也發現了安石榴苷和聚合前花青素具抑制變種新冠病毒感染之效果。

洪明奇表示，中醫大抗新冠研究團隊結合生化與細胞生物的尖端技術，以小分子藥物標靶治療阻斷配體（Ligand）與受體（receptor）結合的抗癌觀念來應用到抗冠藥物的研發，此項研究篩選了多項純天然化合物，發現貝母素、安石榴苷、以及聚合前花青素等天然物對抑制變種新冠病毒具有高潛力。

洪明奇並代表中醫大抗新冠科研團隊，感謝科技部「COVID-19之標靶藥物開發」計畫之經費支援、中央研究院的RNAi核心設施（RNA技術平台與基因操控核心設施）協助提供合成英國變種病毒模型，讓這項研究得以有突破性發現。

(中時 )