黃小柔、愛紗與GiGi是好閨蜜。（年代MUCH提供）

黃小柔、愛紗與GiGi日前上年代MUCH《聽媽媽的話》協商閨密間的壞毛病，3人從少女變少婦，認識超過20年，交情好到像家人，黃小柔像爸爸、GiGi像媽媽，愛紗則是需要被照顧的屁孩。GiGi直指愛紗只要一談戀愛，生活重心就會放在男朋友身上，雖然仍會收到「好想妳」的姊妹簡訊，但就再也沒有後續，也見不著人影，逼得愛紗直接承認：「對，我就是重色輕友！」而愛紗先前婚姻受挫，GiGi也發揮媽媽保護孩子的個性，希望愛紗若有對象，一定要先帶給她和黃小柔認識！

黃小柔、愛紗和GiGi在結婚之前，幾乎24小時黏在一起，婚後見面時間變少，也格外珍惜相聚時光。無奈愛紗只要一談戀愛，就把另一半擺在第一順位，閨蜜約見面約了2個月，時間和地點竟都喬不攏。GiGi直言，「若想談戀愛就明講，不要只傳簡訊說想我，我當真了，但妳又不積極約！」愛紗羞愧地承認，自己的確是重色輕友的人，但同時也向GiGi撒嬌：「可不可以講話不要這麼直接？因為我也很在乎你，我會傷心。」此話一出令現場眾人憐憫心大發，瞬間減輕了重色輕友的罪名，主持人小禎開玩笑地說：「我們今天是協商，不是閨蜜告白耶！」

GiGi也請愛紗描述一件事情時，不要總是這麼浮誇：「這是世界上最好喝的水、是我見過最美的夕陽了！」這種日式浮誇陳述法，跟她當了多年朋友，都聽得非常麻痺。但愛紗澄清她的讚美絕對真實，當下心中的排行榜，是真的有被刷新的感受。而個性單純、容易相信人的愛紗，只要結交新的朋友，同樣也會讚賞：「他是我在這個世界上遇過最好的人了！」卻常常被壞朋友利用，甚至到閨蜜都看不下去的狀況，黃小柔曾氣呼呼地質問：「千田愛紗，你這個月又幫朋友刷了多少錢？」

雖然愛紗壞毛病一堆，但GiGi仍要謝謝愛紗，因為有她，生活中才充滿愛和歡樂，也很心疼愛紗，希望她可以遇到能照顧她、對她好的人。黃小柔也感性地說，希望3人的友誼可以一直到老，當然也再三強調：「愛紗若有對象，一定要先帶給我們認識！」

(中時 )