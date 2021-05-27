本土疫情持續增溫，機械公會發聲了！今日發文向政府提出5大建言，包含請政府調查員料價格是否遭哄抬之外，若疫情升至第4級，請政府讓企業提出自主防疫計畫，讓企業持續營運。

機械公會今日發布疫情衝擊下機械產業面臨之挑戰暨對政府之產業建言。

根據機械公會調查，目前國內因疫情持續延燒且3級警戒延長至 6月14日，國內業者關心是否會停班停工與造成企業營運風險。

調查結果顯示，有高達73.3％的業者希望政府能稅賦減徵或減免最多；其次有58.1％的業者希望能有營運金補助；並有48.8％的業者希望能安排優先疫苗接種；另47.7％業者希望不能停工。

因此機械公會向政府提出5大建言如下：

首先，近期機械產業接單暢旺，惟原料與零組件價格連番上漲，又延遲交貨，嚴重影響機械產業生產進度，建請政府相關單位盡速建立供需媒合平台協助產業進行協調，並調查價格是否哄抬，以協助機械產業能如期生產。

其次、台灣機械產業為支撐國家經濟重要產業，對國內外製造業影響甚大，面對嚴峻疫情，產業多數面

臨缺工問題，建議政府於疫情影響期間，適度放寬勞動出勤及加班時數限制，以利廠商配合防疫政策下仍可維持生產進度。

三，建議政府盡速規劃疫苗施打計畫，並鼓勵企業配合，以維持勞工健康與維持機械產業正常運作。

四，若疫情持續延燒，造成無法進行正常的商務活動，為維持企業持續營運，建請政府持續協助中小企業廠商進行紓困或規劃減稅，以協助廠商度過難關。

最後，若疫情持續擴大，進入4級警戒狀態，建請政府考量讓企業自主提出防疫計畫，持續維持營運，以避免造成經濟重大衝擊。

(中時 )