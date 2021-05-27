台中市潭子區東寶里昌平路3段178巷、241巷、248巷、352巷、378巷、492巷周圍住戶長年使用地下水，今年因受乾旱影響，水井乾涸取不到水。經立委楊瓊瓔、市議員賴朝國多次與水利署、自來水公司、台中市經發局、建設局交涉協商後，今年4月底動工並已於今天完工通水，讓26戶居民受惠，不再為用水而苦。

東寶社區發展協會總幹事江英雄今天和立委楊瓊瓔、市議員賴朝國共同打開住家外水龍頭，喜出望外開心地說「水啦！終於有自來水可用了。」江英雄說，昌平路3段一帶原本有70餘戶使用地下水井取水，再經共同水塔將水輸送到家戶裡面使用，其中部分住家也裝設自來水，目前全部使用地下水的還有20多戶。

江英雄表示，今年因乾旱少雨，地下水井過年前已開始打不到水，致使用地下水的居民飽受無水可用之苦，只能向鄰居借水或外地買水使用，甚至還有居民被迫加裝抽水馬達，從1樓載水打水到3樓水塔，日常生活非常不便。

楊瓊瓔表示，她2月底得知後並偕同賴朝國議員向台中市政府經發局、經濟部水利署及自來水公司第四區管理處等相關單位爭取1120萬元經費於今年4月底開始動工，並已於今天完工通水。

楊瓊瓔感謝自來水公司在潭子積極進行延管汰換及相關改善工程，讓潭子自來水普及率已達百分之99點99，未來會繼續努力爭取無水地區民眾供水權益，希望鄉親都能飲用安全、方便的自來水，讓所有居民有好水可用。

賴朝國指出，當地居民苦無自來水可用，又無力負擔高額管線費用，長期飲用地下水，水源及水質呈現不穩定情形。為改善民眾飲用水品質，在立委楊瓊瓔協助下，向水利署爭取補助840萬元延管經費及台中市經發局負擔280萬元路修費用辦理改善，延長自來水管700公尺，受惠戶數26戶。

自來水公司第四區管理處副處長趙文燦表示，計畫預算爭取不易，除水利署支持納入計畫外，特別感謝楊委員、賴議員的積極協助及社區總幹事江英雄努力奔波，更感謝台中市政府免收路修費降低施工成本才能促成，全案在自來水公司豐原服務所努力下，經過1個月施工，已於今天全數完工通水。

(中時 )