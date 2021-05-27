【猶他爵士(第1種子) VS 曼斐斯灰熊(第8種子)】

兩軍首戰在爵士主力後衛米契爾(Donovan Mitchell)缺戰的情況下由灰熊以下克上率先取得1勝，灰熊的超級新人莫蘭特(Ja Morant)進攻天賦爆棚，搭配出手果決、防守強硬的布魯克斯(Dillon Brooks)後場組合實力堅強。關鍵是接下來的場次爵士米契爾預計可以歸隊，他的復出除了補上進攻火力以外還可以串聯鋒線攻勢，爵士後續將與首戰的表現判若兩隊，灰雄後場雖猛但整體實力始終難敵爵士，估計本系列賽爵士不出6場即可晉級。

【鳳凰城太陽(第2種子)VS洛杉磯湖人(第7種子)】

太陽與湖人前兩戰各拿下一勝，湖人首戰敗因是內線沒有表現出應有水準，禁區得分主力戴維斯(Anthony Davis)僅得13分，且湖人整場籃板搶輸太陽14顆之多，原有優勢沒發揮、落敗能怨誰？第二場湖人不再沉睡，戴維斯狂取34分並站上罰球線21次展現強攻決心，全隊籃板也倒贏太陽8顆打出該有水平，湖人禁區擁有德拉蒙德(Andre Drummond)、戴維斯以及雷霸龍(LeBron James)三大高手，全聯盟除了公鹿以外的其他球隊很難在籃下討到任何便宜。太陽投射出色但湖人防守以及禁區都更具有優勢，系列賽預估由湖人4:2出線。

【丹佛金塊(第3種子)VS波特蘭拓荒者(第6種子)】

金塊得分好手莫瑞(Jamal Murray)季後賽前扭傷十字韌帶整季報銷，少了莫瑞以後的金塊實力與拓荒者極為接近，金塊的約基奇(Nikola Jokic)身手全面有裡有外有助攻，拓荒者很難限制住他的發揮，但得分方面拓荒者多點開花不遑多讓絕對有本錢跟得上金塊的分數。根據統計拓荒者是全聯盟在油漆區得分佔比最低的球隊，本系列賽最大的致勝關鍵在於拓荒者的外線命中率，通常戰到越後面體力會影響命中率，預計最終金塊會以4戰3勝拿下。

【洛杉磯快艇(第4種子)VS達拉斯獨行俠(第5種子)】

快艇與獨行俠的系列賽目前由獨行俠在客場取得二連勝跌破大家眼鏡，原本獨行俠例行賽平均三分線命中率只有36.2%，沒想到季後賽兩戰命中率一舉躍升至五成，反觀例行賽三分命中率41.1%、聯盟第一的快艇季後賽掉到32.9%。獨行俠的外線不太可能會一直維持高檔，單打以及單防能力都更強的快艇想必會帶起一波反撲，擁有兩勝優勢的獨行俠可能還是得吃到兩場苦頭才前往下一輪。

(中時新聞網)