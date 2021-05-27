新北市民生物資物價平穩小組25日展開首波查緝，在樹林、板橋區查獲3處酒精、口罩販賣業者違規案件。（新北市農業局提供）

新北市民生物資物價平穩小組25日展開首波查緝，在樹林、板橋區查獲3處酒精、口罩販賣業者違規案件。（新北市農業局提供）

疫情嚴峻，為避免民生必需品、防疫物資價格遭哄抬，新北市成立「民生物資物價平穩小組」，每日查察哄抬囤積等不法情形；平穩小組25日展開首波查緝，便在樹林、板橋區查獲3處酒精、口罩販賣業者違規案件，已分別要求限期改正、移請歸屬衛生局查辦。

新北市政府24日宣布成立民生物資物價平穩小組， 25日與調查局展開稽查，由消保官帶隊市刑大、衛生局、經發局、農業局行動，當日即在樹林區查獲1起醫療用口罩外盒包裝標示不全案件，製造業者未依《醫療器材管理法》標示許可證，現場遭查封33盒口罩，移請造商所轄台南市衛生局辦理，查證屬實，最高可裁罰100萬元罰鍰。

另有2起酒精成分標示不全案件，將依《商品標示法》要求業者限期改正，屆期未改將處2萬元以上20萬元以下罰鍰。物價平穩小組表示，醫用口罩是醫療器材、藥用酒精多是乙類成藥，皆需清楚標示成分和許可證字號等，民眾在購買前可確認外包裝是否標示清楚。此外，物價平穩小組已針對民生或防疫需求較高物資，請賣場增加門市補貨上架頻率，民眾無需搶購酒精、泡麵等物資。

新北市副市長謝政達表示，民眾若發現疑似趁機哄抬價格、囤積等不法情形，可1950通報專線，物價平穩小組接獲，將立即啟動稽查，移由檢調偵辦，並以《刑法》或《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等辦理，最高可處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

(中時 )