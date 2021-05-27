全台疫情升溫，詐騙集團卻在人心惶惶之際，假冒衛生局名義，打電話給民眾誆稱已被匡列是確診者的接觸名單，要求與民眾核對個資，包括姓名、身份證字號等個人資料，以及家庭成員。據刑事局統計，光是5月中旬至今，就接獲130多件民眾檢舉電話。對此，中央流行疫情指揮中心教一招防詐：「回問，我的接觸者是誰? 」

一名家住桃園女網友發文表示，自己接到一通電話，對方說她是匡列的名單，要跟他核對個資，身份證字號、出生年月日、全名，說衛生局會跟她聯絡「還好我打電話去衛生局求證，發現是詐騙」。

這名網友提醒大家，如遇對方要求留下全名，工作單位，應先聯絡公務電話確認，文末還說，指揮中心教她一招防詐，就是反問對方：「我的接觸者是誰？」。

據刑事局統計，光從今年5月中旬起，165專線接獲民眾防疫隔離詐騙諮詢檢舉電話約130餘件，經反查各縣市政府衛生局疫調來電之真實性，所幸目前尚無相關被害案件發生。

警方提醒，根據「衛生福利部疾病管制署」官方表示，如民眾確有與確診者有接觸史，衛生單位將會撥打個案電話要求前往檢疫、並辦理相關居家隔離措施，通話中也會向個案指出與何確診者曾有接觸史，過程不會進一步要求提供詳盡基本資料或收入等問題，也不會要求提供金融帳戶或匯款等個資。

警方呼籲疫情期間詐騙集團盛行仿效假疫調電話詐騙個資，也會在網路散布各式假防疫資訊，在此提醒民眾所有防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，或加入由衛生福利部疾病管制署創立之「疾管家LINE官方帳號」(https://page.line.me/taiwancdc)以接收最新防疫資訊。

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(中時新聞網)