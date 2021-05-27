因應疫情，大型展會及各公司拓銷均朝向數位轉型發展。記憶體模組廠宇瞻(8271)將從5月31日起推出為期一個月的「後疫轉型，技術革新」暨COMPUTEX線上展，透過虛擬展場呈現工控創新技術與多樣新品。

宇瞻科技表示，「後疫轉型，技術革新」暨COMPUTEX線上展即將於5月31日至6月30日登場，展出包含新世代DDR5工業級SODIMM、UDIMM、RDIMM記憶體模組、採用專利輕薄散熱鰭片設計的SSD、可滿足高階相機市場需求的專業級高耐久性CFexpress Type B記憶卡，以及高速應用首選PCIe Gen4 x4 SSD。電競品牌ZADAK同步展示專利CNC全鋁鎂合金水道板水冷機殼，還有搭載石墨稀散熱片的SSD等。藉由全方位產品線與技術布局，搶攻後疫時代新應用商機。

除發表各式創新的5G高速運算、雲端物聯、電競和生活娛樂等儲存和記憶體產品及解決方案外，宇瞻科技並策劃三場分別與奧暢雲、醫陽合作案例分享及宇瞻高階電競品牌ZADAK水冷主機新品開箱網路研討會，同時於COMPUTEX Virtual提供線上即時業務洽談及會議預約服務，在新冠疫情更趨嚴峻時期，透過無邊界的線上展和網路研討會，讓世界各地的買主與廠商能安全無虞地即時互動及參與開拓合作商機。

台北國際電腦展今年仍為線上展會；COMPUTEX TAIPEI 2021將以為期一個月的科技年度盛會舉辦，時間為6月1日到6月30日。今年COMPUTEX 2021主題聚焦5G、Edge AI、IoT、電競、未來車用科技、高效能運算(HPC)、資安、健康照護與新創等九大科技趨勢。

(時報資訊)