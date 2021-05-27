技嘉(2376)近期股價站回百元後，持續向上挑戰月線反壓，今早股價漲逾3個百分點。技嘉今年營收表現亮眼，累計前4月營收為394.12億元，年增近7成。法人認為，首季技嘉EPS高達4.34元，全年可望拚逾10元，首季負債比為37%，毛利率24%，營益率為11%，均優於去年同期，在每股淨值方面，更由去年首季的37.89元，大幅上升到48.39元。

法人指出，上半年板/卡/伺服器/筆電需求均強勁，且顯卡反應電競/挖礦雙動能與原料價格上漲，技嘉已陸續調整產品售價，強化業績動能，今年四大產品線業績可望同步雙位數年增，年度營收目標力拚千億大關，法人評估獲利可望逼近一個股本，營收獲利再創歷史新高。技嘉目前業績占比最大的產品線為顯卡，約40%，主機板為30%，伺服器經過多年耕耘，占比已來到20%。

技嘉本月乘勝追擊推出採用搭載熱導管散熱片的進階款AORUS Gen4 7000s Prem. SSD，在同樣高達7 GB/s極速讀取速度下提供更進階的散熱效果，無風流實測下可達到連續長時間讀取不掉速的極致表現。同時透過SSD Tool Box應用程式，可讓玩家即時掌握並調整固態硬碟的運作狀況！

技嘉科技通路解決方案事業群產品管理平台處長徐繼道表示：「固態硬碟在高速運作的情況下會產生高溫，而過高的工作溫度可能導致固態硬碟資料遺失或損壞，這時固態硬碟的過溫保護機制便會啟動，透過降低效能來降溫，這樣的情況便是固態硬碟存取效能不彰的主要原因之一。AORUS Gen4 7000s Prem. SSD延續先前的AORUS Gen4 7000s SSD的高速效能及超耐久用料，並將原本已經相當優異的散熱效能再強化，即使在系統無風流的情況下，都能強化這款固態硬碟在高速運作下的散熱效果，避免過溫降速，讓系統效能大幅提升」。

AORUS Gen4 7000s Prem. SSD目前已正式出貨，可以應用於搭載相容2280尺寸NVMe M.2介面的主機板，但為發揮其最極致效能，建議玩家搭配AMD X570/B550主機板，或者搭載11代Intel Core處理器的Intel Z590/560/Z490/H470等主機板，以體驗7 GB/s的高效讀取效能！

(時報資訊)