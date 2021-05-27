住展雜誌統計，今年截至4月底止，北北桃竹新成屋、預售屋成交單價1字頭的區域只剩8個皆在桃竹蛋白區。住展雜誌研發長何世昌表示，今年來北台灣都會區1字頭房價卻快速消失當中，主因是營造成本飆漲問題未解，建商不得不反映。這也意味著，1字頭低單價區越來越少，消費者買房勢必得提高預算才行了。

何世昌分析，自政府於去年末打炒房以來，市場上投資客就已經消失，但北北桃竹新建案成交單價1字頭區域銳減，主要是「推案成本飆漲煞不住」所造成。一來是蛋白區土地價格跟隨都會區上揚，近一年地價漲幅超過一成。

另外，營造成本飆漲更成為1字頭房價區快速消失的最後一根稻草。何世昌指出，由於近年國內營造工、料成本雙雙飆升，每坪營造成本起碼漲約20％；而營造成本上漲對台北市影響相對較小，因為北市房價高，即使建商反映成本調漲售價，漲幅並不算大。但對1字頭房價區而言，假如建商反映成本每坪漲個2萬元，價格直接跳漲超過一成，衝擊非常之大。

政府若不正視營造成本瘋狂上漲的事實，並提出解決問題的方法，恐怕無法達到抑制房價的政策目標。何世昌指出，因今年Q2國內原物料依然持續大漲，預料營造成本飆漲的現象仍懸而未解，未來1字頭房價區恐怕會越來越稀少，購屋族應把握機會趁早購屋。

住展雜誌統計，今年截至4月底止，北北桃竹新成屋、預售屋成交單價1字頭的區域只剩8個，分別是桃園市的觀音(17萬元/坪)、楊梅(18.4萬元/坪)、新屋(19.4萬元/坪)、龍潭(19.8萬元/坪)，以及新竹縣的新豐(17萬元/坪)、關西(17.2萬元/坪)、寶山(17.5萬元/坪）、湖口(18萬元/坪)等八處，所有區或皆在桃竹蛋白區。

(時報資訊)