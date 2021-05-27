疫情升溫，圖為民眾施打疫苗狀況。（資料照）

本土疫情延燒，疫苗施打再掀話題，前民進黨立委沈富雄在網路節目中爆料，有20條線在推銷Pfizer（輝瑞）疫苗給台灣，自己也是其中一條，價錢開價為10歐元(依27日匯率轉算，約為新台幣338元)，他更說，「「中央稱不考慮是因為沒人來申請，我告訴你，你想申請『連門都沒有』」。此話一出，引發不少網友討論，有人說「民進黨不罰三百萬就代表沈爆真相」、「如果是造謠，那就罰，不罰就是真的」、「如果是真的，這個政府真的太過分，越看越氣」。

近日疫苗成為熱議話題，沈富雄26日在網路節目《雲端最前線》爆料，「我現在告訴你，這是第一個我講得這麼白的，我的那條線的源頭是Pfizer的國外部前副總裁，還有BioNTech（BNT）的重要負責人，一個是德國人、一個是美國人，他們一開始賣100萬劑、成功後500萬劑，最大的量可以賣台灣1000萬劑，這個量不少喔，價錢開價為10歐元，我說給你聽，你要曉得，當初林全代表東洋提供疫苗時，是31元美金(依27日匯率換算，約為新台幣861元)」。

沈富雄也說，「我拉的線，是不通過上海的，也應該沒有大陸因素，『我覺得他(衛福部長陳時中)已經鐵了心不要了、不買了』，但是你要向跟國人解釋，我（數量）夠了，那在幾月以前，會讓大家都有疫苗可以打，但他從來不講清楚」。

此消息曝光引發網友討論，有網友在《中時新聞網》、《批踢踢》留言表示，「吶喊：我們要疫苗」、「如果沈富雄所說的屬實，那這些民進黨政客就是在壓寶國產疫苗，想從中獲利，可是代價卻是台灣民眾的生命」、「都是政治操作，人命不重要」、「這如果是真的那真的是要被罵死了」、「如果是真的民進黨全黨切腹吧」、「人名都講出來了，結果有人不相信」。另外，有網友說，大家都直接跳過經銷跟原廠買那還賣啥。

網友留言。(取自批踢踢)

(中時新聞網)