國內本土新冠疫情爆發，每天都增加逾300例本土案例。臺大醫院院長吳明賢也說，目前臺大醫院就算把小兒加護病房都改裝、收治成人，仍然不敷使用、無法再容納病人，顯示目前醫療量能的吃緊。對此國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文呼籲中央，趕快蓋臨時COVID-19 防治醫院，將新冠病患與一般人分流隔離。

蔡正元說，國內醫療量能吃緊，救護車送病患找不到醫院接納，北部的病患被送到中南部；輕症確診要等待臨時檢疫所，待在家裡也會有傳染給家人的風險。蔡政府、陳時中過去吹牛醫療資源準備充足，卻只是一張薄薄的牛皮，一吹就破。

他說，吳明賢公開呼救台大醫院已無法再容納病人，呼救對象當然不是一般民眾，而是陳時中、蘇貞昌、蔡英文。在醫療量能吃緊的情況下，中央應該要蓋方艙醫院，地點可使用台北市仁愛路的舊空軍總部、台北市南港的202兵工廠，不要因為去年批判大陸，就拉不下臉來蓋方艙醫院，比起面子問題，更應該快點分流病患。

蔡正元也表示，衛福部長陳時中不要再限制疫苗進口，他認為要把疫情控制住，陳時中不能坐在辦公室，等著人民來懇求申請進口疫苗，而是讓企業和人民自救，自行自由進口WHO核准的疫苗。他說，時間已經來不及了，要陳時中不要再耍官威，開放疫苗自由進口。

蔡正元最後說，中國大陸花一個星期蓋出火神山醫院、花三個星期蓋出雷神山醫院，收治COVID-19中重度病患，台灣自認難波萬，就示範蓋醫院一次給世界看，證明台灣的綠政府，比大陸的紅政府還行。

(中時 )