在家遠距工作，想知道iPad能可以協助你提升效率嗎？在蘋果 4 月 20 日春季發表會發布的最新 iPad Pro 機型上，Zoom 應用程式提供了一些精彩新功能。這回推出的兩大更新，分別是支援「人物居中」功能與更強大的「畫廊檢視」模式，幫助用戶更順暢的通話，避免視訊疲勞，並更方便的用 Zoom 與同事、親友連線。

【運用AI且保護隱私 人物居中讓視訊會議更聰明】

對於那些希望在 iPad 上進行遠距會議時擁有更多自由的使用者，全新「人物居中」功能將能滿足你的需求！ 蘋果 11 吋和 12.9 吋 iPad Pro 機型中的「人物居中」功能採用前置超廣角自拍鏡頭與 AI 運算的方式追蹤使用者的動態，讓你在進行視訊時不用拿著平板，並能夠隨意走動。「人物居中」功能甚至可以辨識其他與會者何時加入或離開視線，並自動進行調整，讓所有人都能夠出現在畫面中。

透過「人物居中」功能，使用者可以更自然地投入 Zoom 視訊通話中。再也不用擔心運動、授課或在 Zoom 上與親友舉杯同歡時會意外「出鏡」。在 Zoom 視訊通話的過程中，使用者可以自行選擇是否在最新的 iPad Pro 上使用「人物居中」。蘋果強調「人物居中」的影像辨識運算都是在裝置上進行，沒有資料會被上傳到雲端。而目前僅在 11 吋（第三代）和 12.9 吋（第五代）2021 iPad Pro 的 Zoom 5.6.6 或更高版本的軟體上支援人物居中功能。

【在「畫廊檢視」中最多一次見到 48 位與會者】

另外，Zoom也已經在所有 iPad 型號上更新「畫廊檢視」功能，但是在 12.9 吋 iPad Pro 使用 Zoom 的用戶可以看到更多的與會者同框。以往的 iPad 機型可以在畫廊檢視中顯示多達 25 個與會者，但是在 12.9 吋 iPad Pro 上使用 Zoom 的用戶現在可以一次見到多達 48 個與會者（橫向模式為 6x8 呈現），讓大家可以更方便的參與大型會議。

Zoom 全新 iPad Pro 功能上線！最多可與 48人同框，一手掌握所有遠距會議所有動態。（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

需要在任何 iPad 上看到更多或更少的與會者，只需用兩根手指縮放螢幕即可。（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

還沒購入最新的 iPad Pro 嗎？別擔心！許多 iPad 機型也可以使用這個更強大的畫廊檢視功能，依手上裝置的螢幕大小在螢幕上看到更多的參與者。需要在任何 iPad 上看到更多或更少的與會者，只需用兩根手指縮放螢幕即可。想要在iPad上使用最新的Zoom功能，請至 App Store 升級至 Zoom 5.6.6 最新版本！

(科技)