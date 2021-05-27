在家遠距工作，想知道iPad能可以協助你提升效率嗎？在蘋果 4 月 20 日春季發表會發布的最新 iPad Pro 機型上，Zoom 應用程式提供了一些精彩新功能。這回推出的兩大更新，分別是支援「人物居中」功能與更強大的「畫廊檢視」模式，幫助用戶更順暢的通話，避免視訊疲勞，並更方便的用 Zoom 與同事、親友連線。
【運用AI且保護隱私 人物居中讓視訊會議更聰明】
對於那些希望在 iPad 上進行遠距會議時擁有更多自由的使用者，全新「人物居中」功能將能滿足你的需求！ 蘋果 11 吋和 12.9 吋 iPad Pro 機型中的「人物居中」功能採用前置超廣角自拍鏡頭與 AI 運算的方式追蹤使用者的動態，讓你在進行視訊時不用拿著平板，並能夠隨意走動。「人物居中」功能甚至可以辨識其他與會者何時加入或離開視線，並自動進行調整，讓所有人都能夠出現在畫面中。
透過「人物居中」功能，使用者可以更自然地投入 Zoom 視訊通話中。再也不用擔心運動、授課或在 Zoom 上與親友舉杯同歡時會意外「出鏡」。在 Zoom 視訊通話的過程中，使用者可以自行選擇是否在最新的 iPad Pro 上使用「人物居中」。蘋果強調「人物居中」的影像辨識運算都是在裝置上進行，沒有資料會被上傳到雲端。而目前僅在 11 吋（第三代）和 12.9 吋（第五代）2021 iPad Pro 的 Zoom 5.6.6 或更高版本的軟體上支援人物居中功能。
【在「畫廊檢視」中最多一次見到 48 位與會者】
另外，Zoom也已經在所有 iPad 型號上更新「畫廊檢視」功能，但是在 12.9 吋 iPad Pro 使用 Zoom 的用戶可以看到更多的與會者同框。以往的 iPad 機型可以在畫廊檢視中顯示多達 25 個與會者，但是在 12.9 吋 iPad Pro 上使用 Zoom 的用戶現在可以一次見到多達 48 個與會者（橫向模式為 6x8 呈現），讓大家可以更方便的參與大型會議。
還沒購入最新的 iPad Pro 嗎？別擔心！許多 iPad 機型也可以使用這個更強大的畫廊檢視功能，依手上裝置的螢幕大小在螢幕上看到更多的參與者。需要在任何 iPad 上看到更多或更少的與會者，只需用兩根手指縮放螢幕即可。想要在iPad上使用最新的Zoom功能，請至 App Store 升級至 Zoom 5.6.6 最新版本！
(科技)
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