2020-21賽季歐洲冠軍聯賽決賽，台灣時間5月30日凌晨3點將在葡萄牙波圖的火龍球場舉行，由「藍月亮」曼城與「藍戰士」切爾西爭霸，兩支英超球隊將上演史上第3次的全英對決，也是史上第8次由兩支來自同一聯賽球隊爭冠的戲碼。

曼城本季以86分贏得英超冠軍，是近4年第3次奪冠，建立起曼城的英超王朝；而多年來苦苦追逐的歐冠錦標，也在今年首度打進決賽，距離完成夢想僅剩一步之遙。曼城在歐冠決賽前的最後一輪英超，以5：0擊敗艾佛頓，不僅用一場大勝提振士氣，本季結束將會離隊的阿根廷前鋒阿奎羅(Sergio Agüero)，替補上場後以雙響砲謝幕，英超生涯為曼城攻入184個聯賽進球，打破魯尼(Wayne Rooney)效力曼聯時締造的單隊183球英超紀錄。

曼城總教練瓜迪奧拉(Pep Guardiola)對決賽充滿信心，而且他擁有完全健康的陣容，稍早前因傷缺席對布萊頓之戰的德國中場京多安(Ilkay Gundogan)，最後一輪復出但沒有上陣，確定可以在歐冠決賽登場，另外在聯賽因紅牌停賽的葡萄牙後衛坎塞洛(Joao Cancelo)也已磨拳擦掌準備在決賽大顯身手。

比起風光贏得英超和聯賽盃雙冠的曼城，切爾西的近況難免讓人擔憂，近4場比賽3敗，包括足總盃決賽不敵萊切斯特城錯失本季首冠，雖然與狐狸的英超再戰以2：1收下勝利，重新取回英超前4爭奪戰的主導權，但最後一輪作客阿斯頓維拉又以1：2落敗，要不是熱刺幫忙4：2扳倒萊切斯特城，藍戰士下賽季的歐冠希望，就只剩下必須贏得本屆冠軍的衛冕者一途了。

切爾西總教練圖赫爾(Thomas Tuchel)在賽前記者會表示：對上瓜迪奧拉的球隊永遠都很困難，我以前在德甲碰過，現在又要對上他的球隊。我從他帶巴薩時就在學習他的足球，你該怎樣防守，又該怎樣進攻。年復一年，他建立起他的贏球機器，這就是他現在在英格蘭所做的。我會毫不猶豫地說，本季的曼城就是歐洲足球的標竿。

圖赫爾雖然給瓜迪奧拉戴高帽，但他執教切爾西後卻寫下對曼城的2連勝，包括足總盃4強1：0獲勝，以及5月初的英超第二循環交鋒，憑著阿隆索(Marcos Alonso)終場前絕殺，作客2：1拿到寶貴3分（這場比賽還有一個插曲，阿奎羅在上半場結束前罰丟十二碼，未能以2：0領先半場，給了切爾西下半場反攻逆轉的機會）。

藍軍有兩名傷兵可能會影響戰局，一是守門員門迪(Edouard Mendy)在對維拉之戰撞到門柱受傷退場，歐冠決賽有可能需要由較不讓人放心的凱帕(Kepa Arrizabalaga)把關，二是中場防守大將坎特(N’Golo Kante)在對萊切斯特城之戰受傷，未知能否趕得及決賽前康復。

藍軍曾經2度打進歐冠決賽贏得1次冠軍，曼城則是第1次闖進決賽，從兩隊近期的對戰和狀況來看，很難相信曼城會3連敗給切爾西，對歐冠的渴望將驅使曼城諸將踢出超水準，推薦主勝、正確比數2：1。

(中時新聞網)