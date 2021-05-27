【旅遊經 編輯部報導】

全台持續防疫第三級警戒，除了禁止室外10人、室內5人的群聚外，中央疫情流行指揮中心和各地方政府也持續呼籲民眾盡量待在家，減少非必要的外出，因此大家逛網路比馬路機會多，而且不管居家辦公或是遠距教學，對於wifi依賴度更大了，也不是人人都網路吃到飽，避免其他後顧之憂，有業者KLOOK推出多項居家安心服務和體驗。

KLOOK推出「4G隨身Wifi機租借加全省宅配到府服務」 (圖片：業者KLOOK提供 )

許多公司開始實施居家辦公，連國小至大專院校也宣布啟動遠距教學，根據KLOOK資料統計，過去幾日WiFi機的搜尋量暴增10倍以上，為了回應遠端辦公或遠距教學對網路的高度需求，KLOOK推出「4G隨身WiFi機租借加全省宅配到府服務」，業者推出月租，或是日租方案供民眾選擇，其中日租部份還可分為14天 、 30天 、 60天彈性天數租借的方式，最重要WiFi機更能宅配到府，一個WiFi機最多可連接5台設備；如果以30天計算，加上機器租借與全台宅配運費僅需600元起，等於每天約20至30元的銅板價，就能安心上班、上課，以及逛網路！

※.業者也以邀民眾以線上方式，遊逛花都與參拜等事宜，如──

◎.線上參拜曼谷四面佛，為自己和身邊的人祈福求安心

疫情急速變化，每天看到相關新聞或收到訊息難免感到焦慮或恐慌，又不能像之前一樣自由和朋友相約或是外出散心，連上班也不能跟同事偶爾互動聊聊，因此居家休閒活動顯得更為重要，民眾在家不妨做些輕度的伸展或運動，或是規律作息、注意飲食健康，業者也準備了線上參拜體驗行程，讓大家坐在家裡也能向泰國曼谷的四面佛祈福許願，同時有許多祭品套餐供選擇，從鮮花蠟燭的份數、祈福舞者的人數，到是否要加碼果盤、木象，雖然遠端但祈福的心意不減。

◎.線上漫遊花都巴黎或泰國佛寺解解悶

不論是去年疫情爆發，或是現在台灣宣布進入三級警戒，全球目前都還處在旅遊緊縮的階段，為了讓旅客能稍稍緩解想出國旅遊的心情，KLOOK也與MyProGuide合作推出各種線上旅遊導覽， 線上導覽，包括：泰國擁有220多年歷史的「臥佛寺」，360度環繞感受最大身長46公尺，高度達15公尺的臥佛神像；探索法國巴黎的美景，參觀數百年歷史的巴黎市政廳，時尚潮流的瑪黑區，穿梭在石板路上或漫步在塞納河邊，跟著導覽感受巴黎魅力，同時深入了解熱門景點的歷史背景。

KLOOK與MyProGuide合作，不能出門快悶壞，線上漫遊花都巴黎或泰國佛寺解解悶(圖片：業者KLOOK提供 )

業者KLOOK表示，民眾若持有未到期也尚未體驗使用的訂單，不限日期不限區域，不限6月8日前，將會協助免費延期或退訂並全額退費，不收取任何手續費，若有使用KLOOK積分結帳，也將一併退還積分。

圖片：業者KLOOK提供

(中時新聞網)