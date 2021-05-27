校長曾俊堯(左下)就跟平時在校訓練到場關心學生一樣，也親自參與課程。(曾俊堯提供／吳建輝彰化傳真)

曾俊堯說，因為停課許多家長在家陪學生遠距教學，１名子女就「單打」，有一雙兒女的就改「男女混合雙打」災情不斷，線上泳訓體能課程讓孩子能抒發體能，增強免疫力，一舉數得。(曾俊堯提供／吳建輝彰化傳真)

小朋友盯著螢幕專心上課，讓學生家長能獲得短暫休息，讓家長比孩子更期待線上課程。(曾俊堯提供／吳建輝彰化傳真)

國內新冠肺炎疫情嚴峻，讓全國各級學校停課延期，讓家長一片哀嚎超崩潰，各地孩子在家被罰站處罰的「災情」也不斷傳出，而來自彰化溪湖的媽厝國小，擁有強勁的游泳隊，原本5月有多場賽事也因為疫情停擺，老師為了維持選手的體能，開辦線上游泳課在家泳訓，不僅能強化體能、增加抵抗力，還能抒發學生體力減少「災情」，一舉數得。

媽厝國小是縣內唯三擁有游泳池的學校，學校積極發展游泳課程，包含游泳、輕艇、蹼泳等，游泳隊去年6月才成立，今年4月就拿下彰化縣110年教育盃游泳錦標賽國小中低年級組團體第二名、去年7月全國輕艇競速錦標賽奪下200公尺單人艇冠軍、少男組和少女組團體錦標亞軍，全校120名學生超過1／3都是選手，可以說是「全校皆兵」。

校長曾俊堯表示，媽厝國小游泳隊共有48名隊員，疫情前泳隊學生每天早上6點15分開始訓練到第一節上課前，下午放學後會在訓練到6點，依學生意願做調整，為了維持訓練強度，游泳隊教練蔡承燁在宣布停課後，馬上就建立Google classroom meet系統，改採線上教學，維持停課不停學。

曾俊堯說，因為停課許多家長在家陪學生遠距教學，１名子女就「單打」，有一雙兒女的就改「男女混合雙打」災情不斷，線上教學多數為靜態教學，平時孩子在校活動的體能無處宣洩，肯定坐不住，線上體能課程不僅落實縣府停課不停學政策，也能維持訓練不中斷的目的。

曾俊堯強調，線上體能課程不僅孩子期待，學生家長更期待，目前每周1、3、5下午一堂40分鐘的泳訓體能課程，但常常有家長反映希望可以多開，希望透過泳訓體能課程，讓孩子多動增加體能，還能增強抵抗力，當然也希望疫情能早日退散，恢復過去正常生活。

家裡地板就是游泳池 媽厝國小線上泳課耗體力緩「災情」

(中時 )