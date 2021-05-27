本土疫情嚴峻，全台都進入第三級防疫警戒，民眾都減少不必要外出，齊心抗疫，金馬影后陳淑芳也都待在家，由於81歲陳淑芳一個人獨居，她每天都到不少關心電話，或是擔心她行蹤、就怕她跑出去，讓陳淑芳忍不住直呼，自己很乖「都待在家裡，沒有出去」。

隨著全台疫情警戒提升至第三級，「國民阿嬤」陳淑芳雖然拍戲工作喊卡、無法出門，不過她則是收到許多人的關懷，根據《自由時報》報導，獨居的陳淑芳在近期接到許多關心電話，電影公司老闆娘每天打電話問她「淑芳姊在幹什麼？」並確認陳淑芳是否有外出，家住三重的弟弟很關心姐姐的三餐，暖心說要送物資給姐姐，就怕陳淑芳缺糧而出門。

同時，陳淑芳收到許多朋友的關心與問候，也讓她感受到，雖然因疫情無法自由活動、外出，但仍收到滿滿的愛，不過陳淑芳也笑喊，自己很乖、沒有出門，並強調：「真的都待在家裡」。

陳淑芳去年以《孤味》和《親愛的房客》，雙雙擒拿下金馬影后和女配角雙料大獎。（圖／本報系資料照片）

81歲陳淑芳出道63年，演出極多部八點檔、電影作品，更是電視劇的熟面孔，而陳淑芳去年則首度角逐金馬獎，她一入圍金馬就以《孤味》和《親愛的房客》，雙雙擒拿下影后和女配角雙料大獎，陳淑芳更在舞台上噴淚感性說：「我是演員，不是明星，有人找我，哪怕一場戲、一句話，我都會演，而且我不會漲價」，真性情發言感動全場。

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(中時新聞網)