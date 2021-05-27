台中市泰安國小26日再新增8例本土病例，市府重啟已撤離的前進指揮所，但台中市確診個案的公共足跡，只有5天、8處地點，其中，甚至有5例個案完全無公共場域足跡，引起民眾狐疑，立委莊競程希望盡量公布足跡，避免民眾意外染疫。

衛生局表示，依據中央流行疫情指揮中心最新足跡公布原則，針對個案發病前三日至隔離前，必須考量個案曾至場所是否為「開放性」、「非特定對象皆可進入」，以及停留時間長短、個案及接觸者有無佩戴口罩、該地點有無符合密切接觸者定義之對象等條件，如滿足中央公布原則，地方政府就會公布，全國標準一致。

台中市疫情指揮中心26日舉行記者會，公布台中新增11例本土確診個案、1例境外，其中5例本土確診與西屯區泰安群聚案有關，為加強防堵疫情，台中市府重啟已撤離的前進指揮所，針對小學部師生約200多人，全面升級進行PCR檢驗。

立委莊競程表示，泰安國小附幼群聚案除了前兩日公布的7例確診外，26日再新增8例，正當泰安國小疫情有擴大疑慮，民眾高度關注時，市府公布案5635、案5637、案5638、案5640、案6100、案6101公共場域足跡，只有5日8處地點，甚至案5636、案5639、案5641、案5642、案6102等完全無台中市公共場域足跡，許多民眾根本不太相信沒有公共足跡。

莊競程指出，國內COVID-19疫情升溫，中央疫情指揮中心授權地方政府公布確診個案足跡，包括公布大眾運輸及開放場所活動史，如今市府只公布一些開放場所足跡，許多民眾質疑市府疫調未完整公布，是否有所隱瞞或顧忌。

莊競程說，市府選擇性公布足跡，將引起民眾不必要恐慌與猜疑，這些老師跟學生上課，是否搭乘公共運輸工具？或是自行騎車架車搭車，都應該交代清楚。市府疫調如果確實，應公布足跡，除達到警惕效果外，並提醒民眾，於防疫期間，應盡量待在家裡，沒事千萬別亂跑或任意移動，避免增加染疫風險。

莊競程認為，疫調確不確實，影響深遠。疫調如不確實，將影響匡列的人，以及匡列的速度，恐造成疫情擴散的風險。

中央疫情指揮中心雖然要求所有足跡不必完全公布，只需要公布與民眾相關的公共場所， 所以很多縣市政府就選擇性的公布足跡，連最基本的交通工具、確診前的就醫診所，限制前往的旅遊風景區都沒有公布在足跡內，反而讓民眾越看越恐慌。

目前疫情警戒都已經第三級了，他希望市府應盡量公布足跡，才能讓民眾提高警覺，確保自身安全。

衛生局指出，針對外界關心泰安附幼群聚案其中一名確診者為什麼5天均無公共場所足跡史，衛生局說明，這名確診者為一名教師的69歲父親，原就罹患多種疾病，平日皆在家休養或至診所打點滴，診所屬半開放性、特定人士方可進入的場所，依中央流行疫情指揮中心原則不予公開，衛生局已於第一時間通知診所消毒，並將工作人員列冊追蹤。

個案若在可傳染期間曾搭乘公共運輸工具，市府必定依規公告，絕無所謂「選擇性公布」，足跡公布均依照中央原則，全國一致。衛生局提醒，疫情嚴峻時刻，民眾請減少活動或集會，必要外出時也請全程戴口罩，才是降低被病毒感染的最佳良策。

(中時 )