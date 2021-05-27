絕對武力CS:GO閃點聯賽(Flashpoint)本週五有兩場精彩的BO3(3局2勝制)比賽，分別由MOUZ戰隊對上G2電競，以及英勇戰隊(HRO)對上睡衣忍者(NiP)，以下小編先摘要4隊近況，再提供相關投注建議給大家參考：

本週五的2場投注建議

MOUZ戰隊(世界排名第13)：在本屆賽事中一路過關斬將，先後打敗費南帝克(FNC)、BIG戰隊、A星(AST)等強隊；前場比賽對上A星，MOUZ的突破手frozen大殺四方，帶領隊伍以19:17、16:12直落二的成績將世界排名前5的A星打入敗部，該場比賽froezn個人打出平均每回合傷害(average damage per round，ADR)84.7的成績，並獲得Rating 2.0指數1.28的評價(平均為1.00，數字越高代表選手的表現越好)，是兩隊最好的選手。

G2電競(世界排名第4)：近期嘗試讓AmNEk改行擔任隊中的狙擊手，這一手安排看來相當成功，也幫助G2取得不錯的成績，一路晉級至勝部決賽；前場比賽對上睡衣忍者，G2演出讓一追二的戲碼，最終以12:16、19:17、16:14的比數拿下勝利，該場比賽AmaNEk個人拿下71個擊殺，並獲得Rating 2.0指數1.18的評價，是隊伍取勝的最大功臣。

英勇戰隊(世界排名第3)：在8強賽以11:16、16:14、7:16敗給G2電競後，英勇戰隊在敗部連下三城，3場比賽皆以直落二的氣勢取勝；世界排名第3的英勇戰隊，實力當然不差，擔任隊伍指揮官的CadiaN身先士卒，個人在近3場比賽所獲得的Rating 2.0指數，平均下來是1.32，表現優異。

睡衣忍者(世界排名第14)：在4強賽敗給G2電競後，睡衣忍者勵精圖治，並在敗部以10:16、16:6、16:14擊敗來自德國的強隊BIG戰隊，在決勝的第3局，睡衣忍者的REZ、device、hampus等3人合力拿下80個擊殺，精彩的表現，帶領隊伍拿下比賽勝利。

(中時新聞網)