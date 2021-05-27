台灣本土疫情升溫，全台升級至三級警戒至6月14日，民眾除了儘量少外出之外，也紛紛做好各種防疫工作，眼科醫師黃宥嘉在臉書分享用「眼藥水瓶」按電梯樓層按鍵的撇步，立刻引發網友討論及大推。

許多民眾不論上班或返家都會使用到電梯，防疫期間「如何按電梯」成為網友議論話題，黃宥嘉透過臉書轉發「長輩圖」傳授撇步，她透露準備眼藥水空瓶，並用凸軟膠頭按樓層按鍵，因為軟頭不僅不會傷害到電梯按鈕，還能保護膠膜，使用完後蓋好蓋子即可，步驟可以說是簡單又具安全性。

對此，網友也分享各自的防疫撇步，紛紛留言：「很實用又衛生，謝謝你的示範，太棒了」、「我是拿用完的護唇膏空管按開關」、「立刻自垃圾桶把用完的眼藥水瓶找回來，差點丟了」、「我用快用完的伸縮型橡皮擦」、「我們用打火機，按完用火消毒」，但也有人不忘提醒：「蓋蓋子的時候要對準，不要戳到手或蓋子邊緣」，這讓黃宥嘉大表贊同，並親自留言回覆：「確實。」

此外，美女律師李怡貞表示目前醫療資源吃緊，更要保護好自己不能確診，否則就算到醫院治療，院方也只能無奈雙手一攤，提到近來下班回家，都好巧不巧遇到救護車，甚至看到人被防護衣包緊緊的請上車，讓她再次呼籲：「不要再僥倖，保護好自己，才真正能支持醫護人員」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)