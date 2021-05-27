4年前陳姓女子遭鄭姓男子擄走後，強迫注射毒品，鄭男並脫掉她衣服企圖性侵，她搶奪藍波刀後殺死鄭男，檢方依殺人罪起訴，台灣高等法院維持一審判決，認定陳女適當、必要且合宜的防衛手段，判無罪。檢可上訴。

檢方指控，鄭男因與陳女有金錢糾紛，及懷疑先前涉嫌之毒品案件是遭陳女向警員告發查獲，，他在2017年7月22日晚間將陳女約到汽車旅館內，向她稱「錢沒跟他處理好又報警抓他」，並開車載陳女。

隔天凌晨，陳女利用鄭在加油站廁所洗手之際，自行駕駛汽車離去，後來她在某停車場出口處遭鄭發現，鄭持棍棒跳上引擎蓋後，自駕駛座旁車窗進入車內，2人發生拉扯；陳女拿車內的藍波刀刺向鄭的頸部、胸部，

鄭男受傷後，從停車場搭載陳女，她打開副駕駛座車門，跑向對面馬路，並跳上一民眾所騎乘之機車後座，鄭發現後，又開車衝向該機車，機車倒地後，鄭男開車離去並將汽車停在路邊，警方據報到場，鄭男出血休克死亡。

檢方將陳女依殺人罪起訴，她說鄭男在旅館先用藍波刀刺她大腿、拿汽油潑她、拿椅子砸她，強迫她施用甲基安非他命和海洛因，後來鄭男把她丟到車輛後車廂，載到虎頭山上，強迫注射海洛因在她左手臂、把她上衣脫掉要跟他發生關係。

她解釋，案發當時，鄭男突然出現並持鐵棍進入車內後，他伸手摸向他原本放置藍波刀、槍枝的地方，她當時要拿東西保護自己，就隨手拿到藍波刀防衛，爭執過程彼此都有受傷，否認殺人；新北地方法院判她無罪，檢上訴。

高院認為，鄭男在停車場出口處攔住陳女，再持鐵棍攻擊她並進入車內，她的身體、生命亦有遭受侵害之危險，她拿出藍波刀並與鄭互相拉扯、搶奪藍波刀之行為，為適當、必要、且合宜之防衛手段，並無防衛過當之情形，仍判無罪。

(中時 )