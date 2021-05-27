有心報考公務員的民眾要注意了！考試院會今天通過修正考試規則，高普考試國文刪除列考公文，高考三級全面提升英文占分比重，並將英文檢定納入僑務行政、國際文教行政、新聞及觀光行政等4類科應考資格，各項調整從112年考試開始適用。

考試院會今天通過，修正公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則及附表，除了調整國文和英文考試項目外，公職社會工作師類科應考資格也增列實務經驗年限條件。

公職社會工作師、公職獸醫師及公職建築師等3類科免列考普通科目，並增加第二試口試；所有公職專技人員類科均調整口試占分比重為30％，筆試占分比重為70％，上述修正都自112年考試開始適用。

考試院說明，高普考試普通科目國文原列考公文，考量現行初任公務人員基礎訓練已有安排公文寫作課程，各機關實務訓練階段，也會配合業務辦理公文實作訓練，所以不再列考。

又為落實2030雙語國家政策，提升公務人員英語能力與國家競爭力，基於現行高考三級英文占分比重為公務人員各等級考試最低，但該等級考試錄取人員又是各級政府機關業務主要人力來源，因此提高普通科目法學知識與英文的占分比重。

此外，僑務行政、國際文教行政、新聞及觀光行政等4類科業務涉外性質較高，且有派駐國外機會，因此增列英文檢定為應考資格條件。

在公職專技人員類科考試部分，考試院表示，考量公職專技人員類科旨在借重專技人才的專業學識與實務背景，以提升公部門專業服務效能，因此朝減少筆試應試科目，強化實務經驗與採行多元考試方式改革。

此次修正要點包括：

一、國文科目刪除列考公文。

二、調整高考三級普通科目、專業科目占筆試成績比重為法學知識與英文占14％、國文占8％、專業科目平均成績占78％。

三、修正高考三級僑務行政、國際文教行政、新聞及觀光行政等4類科應考資格，應考人須於報名期間前3年內曾通過全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗及外語能力測驗等8款之一英語檢定測驗，且成績達一定等級以上。

四、公職社會工作師類科應考資格增訂領有執業執照後受聘公私立機關（構）、立案之團體2年以上社會工作相關工作經驗之規定。

五、增列公職社會工作師、公職獸醫師及公職建築師等3類科分筆試與口試二試舉行，並免列考普通科目，同時修正專業科目為2科。另所有公職專技人員類科口試占總成績比重均修正為30％；筆試占比修正為70％。

(中時 )