和美送肉粽緊急喊停。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

地方宮廟公告和美鎮竹營里德美公園30日將舉辦「鍾馗送吊煞科儀」，也就是俗稱送肉粽，法會預計從30日下午2點開始，晚間10點30分至11點結束法會，引起是否有牴觸「喪事不公祭」爭議，經彰縣府與法師溝通後，已決定先取消法會，擇期再辦理。

送肉粽是民間因輕生舉辦法會科儀，這次要送肉粽是阿公久病厭世，在和美鎮德美公園內輕生，和美鎮竹營里德美公園30日將舉辦「鍾馗送吊煞科儀」，下午2點開始，晚間10點30分至11點結束法會，透過貨車載運，經德美路、彰美路、西美路、中央路、中正路及中華路送到海邊，提醒民眾避開，避免沖煞。

公告一出，掀起討論，以往送肉粽不是都在深夜嗎？怎麼從大白天就開始了，「都這種時候了，這樣算不算群聚？」，地方也是人心惶惶，指出發生憾事後，很多人都心裡陰陰，不敢到公園，希望透過法事平撫人心，下午先在公園辦普渡法會，接著在辦理送煞儀式，只有法師與喪家參加，不會超過8人，晚間才要送煞出海，也會分批搭車，嚴守防疫規定。

民俗專家則指出，並不是每個地方都有送肉粽習俗，法事主要安撫人心，可以延後再辦理。

經過彰縣府民政處緊急聯繫遺眷及所委託辦理科儀的宮廟，地方同意先停止，民政處指出，依中央流行疫情指揮中心最新三級警戒管制措施已停止宗教活動，將持續關注本案，如有未遵守規定情事，將依傳染病防治法第67條第1項第2款規定拒絕、規避或妨礙防疫措施處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰緩。嚴格執行依法行政。

(中時 )