《人民日報》海外網27日報導，美聯社26日引述消息人士報導，預料美國總統拜登將正式向國會參議院提名前副國務卿尼古拉斯．伯恩斯（Nicholas Burns）出任美駐中國大使，同時提名洛杉磯市長艾瑞克·賈西提（Eric Garcetti）擔任駐印度大使。

報導稱，伯恩斯有豐富的外交經驗，他曾在小布希總統任內擔任副國務卿，也曾就任美國駐希臘大使以及駐北約代表，現任阿斯彭戰略集團和阿斯彭安全論壇的執行董事，同時兼任哈佛大學甘迺迪政府學院教授。在拜登競選總統期間，伯恩斯曾為他提供外交政策方面的建議。

賈西提則是拜登的長期政治盟友，曾擔任拜登競選委員會聯合主席，現任洛杉磯市長。賈西提曾於2020年12月表示，由於洛杉磯正面臨嚴峻的疫情挑戰，他已拒絕在拜登政府任職。

消息人士還透露，美國民主黨籌款人鄧尼斯·鮑爾（Denise Bauer）、簡·哈特利（Jane Hartley）和大衛·科恩（David Cohen）分別是美駐法國、義大利和加拿大大使人選。

在歐巴馬政府期間，鮑爾曾擔任過駐比利時大使，哈特利曾擔任駐法國和摩納哥大使。科恩則是康卡斯特有線電視公司的高管。

美聯社報導，白宮仍在推進對潛在大使的審查程序。審查程序完成後，預計拜登將向國會參議院正式提交上述多位駐外大使的提名。報導同時指出，目前尚不清楚白宮將於何時宣布提名消息。白宮拒絕對此發表評論，稱「在正式宣布之前，沒有人是確定人選」。

美媒此前報導稱，拜登已經選定前芝加哥市長拉姆·伊曼紐（Rahm Emanue）擔任駐日本大使、前副國務卿湯姆·奈德（Tom Nides）擔任駐以色列大使。不過，這兩項提名都沒有官方宣布。

(中時 )