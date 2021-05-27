日系外資針對智慧型手機出具最新研究報告指出，受到需求疲軟和IC短缺的惡化，下修全球、大陸以及印度的全年智慧機總量，且外資預估，隨著零組件成本上升，可能會導致智慧型手機下半年零售價格出現進一步成長，也恐衝擊市場買氣。

日系外資表示，降低全球、大陸以及印度智慧型手機銷量預測，調降2021年、2022年全球智慧手機的銷量預測2%、1.1%，分別為13.38億支以及13.87億支，主要是因為供應和成本上揚的多重阻力，在新的全球智慧型手機預估中，2021年僅有4.4%的增長，相較於先前增長6%，成長幅度是下滑的。

日系外資表示，削減大陸2021年、2022年的國內智慧型手機預估量為3.32億支、3.48億支，成長幅度分別為6.7%、4.9%，原因是自3月以來需求疲軟和IC短缺的惡化，預計2021年智慧型手機增長率僅剩下2.2%。

印度市場部分，日系外資表示，當地新冠肺炎持續惡化，故將印度今年智慧型手機總量由1.66億支下修到1.31億支，降幅約12.5%，當地疫情的負面因素已經對於智慧型手機市場產生影響，預計印度第二季智慧型手機市場將嚴重下滑，且這種趨勢可能至少持續到第三季早期，甚至更長，現在假設印度第四季智慧型手機需求將恢復，則印度全年智慧型手機年增會呈現平緩的增長。

日系外資表示，隨著零組件成本上升，可能會導致智慧型手機下半年零售價格出現進一步成長，Android智慧型手機在供需方面都面臨複雜的問題，春節過後，大陸智慧機市場的需求疲軟，在今年前兩個月年增長強勁之後，3月就出現下滑，預估造成需求疲軟的因素很多，包括高端Android手機的IC短缺，在2月德州奧斯汀停電後，使得供需失衡；再者，低端智慧機面臨成本上漲的壓力，影響了5G在低階機款的滲透率，導致5G智慧機的需求增長放緩；另外，4G晶片組也面臨供應短缺和價格上漲，自4月以來印度疫情惡化，導致智慧機出貨量進一步下滑，尤其是對於那些對印度市場有較高出貨量的品牌。

(時報資訊)