「喜劇之王」周星馳所主演、執導的喜劇電影可以說是香港電影經典，片中往往充滿強烈的周星馳風格，有不少影迷發現，在港片中常能看「9527」一串數字，包括《唐伯虎點秋香》、《監獄風雲》、《龍發威》，才發現原來這組數字藏有玄機，其實是「沒種」的意思。

「9527」這組數字最先是出現在《監獄風雲》中周潤發的編號，另外《龍發威》裡鄭中基的警員編號也是「9527」，但這組數字真正被注意到卻是在《唐伯虎點秋香》，電影片段中周星馳也用了「9527」代號，《逃學威龍》裡周星馳的警察代碼也是這組數字。

事實上，「9527」粵語翻譯為「9唔易7」，9諧音接近「鳩」，就是粵語男性生殖器的意思，5音近「唔」，意即「不、不能」，而2跟7則分別是「易」、「出」，整句合起來就是「鳩唔易出」，諷刺人該硬起來的時候不硬，也就是拐個彎罵人沒種。

周星馳一部份是在致敬周潤發。（圖/翻攝自微博）

而在《唐伯虎點秋香》中，這組號碼還有另一個意思，由於電影背景在古代，照理說監獄不會有數字編號，但電影中以無厘頭的方式呈現，對周星馳飾演的華安進行編號，除了是對現代社會管理體制的嫁接，更是為了突顯唐伯虎的地位卑下，另外也是致敬《監獄風雲》，有隱喻囚徒生活的意思。

(中時新聞網)