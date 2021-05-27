蔡英文總統今天表示，今天起，新一批的AZ疫苗開始配送到全國，提供給第一線的醫護和警消人員優先施打。（取自蔡英文臉書）

國內疫情無緩和跡象，民眾苦等疫苗，蔡英文總統今天表示，今天起，新一批的AZ疫苗開始配送到全國，提供給第一線的醫護和警消人員優先施打。「我已經說過，陸續還會有更多疫苗，我們會一樣嚴格把關，讓國人安心放心」。

蔡英文在臉書表示，有人問為何上週就抵達的疫苗，這週才能開始配送。因為疫苗要打入人體，需要透過嚴謹的檢查程序，從拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，進行包含外觀、鑑別、pH值、DNA／protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等檢驗，確認一切檢驗合格，才會核發封緘證明書，進行配送施打。

她感謝所有投入疫苗配送工作的夥伴，特別是忍耐4度低溫倉儲的環境中，為一盒盒的疫苗完成檢驗和裝配的夥伴們，「有你們的把關，大家對疫苗才能放心」。

蔡英文強調，她已經說過，陸續還會有更多疫苗，我們會一樣嚴格把關，讓國人安心放心。並再度呼籲「團結防疫守台灣」。

(中時 )