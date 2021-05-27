全國首創科技防疫！中市環保局啟動泰安國小無人機消毒。(黃國峰攝)

防疫視同作戰，必需步步為營。中市西屯區泰安國小附設幼兒園案，昨日新增8例確診個案，市長盧秀燕火速重啟前進指揮所，並針對國小部師生約200多人全面升級PCR檢驗。環保局27日首度與科技公司合作運用無人機，由上而下展開消毒校園內操場及遊憩設施，擴大消毒覆蓋面避免疫情擴散。

市府指出，佐翼科技公司看到新聞報導泰安國小附幼群聚感染事件，想為社會盡份心力，並號召更多人加入防疫陣線。飛手陳先生說，公司成立初衷是體恤偏遠地區學校的校工，無法兼顧環境維護及防疫消毒作業，所以應用無人機省時省力的優點，針對校園空曠場所如操場、遊憩區等空間進行消毒工作。

環保局表示，該型號無人機可裝載10公升消毒水，可消毒範圍約1000平方公尺，迅速完成大面積的消毒作業。隨著疫情逐漸升溫，透過這次合作導入科技消毒設備，可提前掌握未來各類場域的消毒方式；今天無人機空中作業，半小時內即消毒完成近1萬平方公尺的校園內操場及休憩區，效率良好。

環保局長陳宏益說，今天無人機使用一般漂白水稀釋安全藥劑，濃度只有50ppm，只對病毒有效，非常安全，並再次呼籲市民落實4個防疫重點，「常洗手、勤消毒、口罩不離口、聚會別找我」，全民齊心抗疫守護家園。

環保局強調，為防堵本土疫情擴散，防疫消毒大隊自14日起至今，已動員2736人次、背負式水霧機1000台次，出動水霧式消毒車73車次、霧砲車8車次，每日在烈日下穿梭大街小巷進行消毒工作；未來將持續站在守護環境安全的第一線，善用科技工具提升環境清消效率。

(中時 )