疫情日益嚴峻，機械業卻面臨嚴重缺工、原物料價格及運費飆漲，零件價格上漲且交期延宕等黑天鵝，台灣機械工業公會理事長魏燦文27日代表機械業，提出建請政府相關單位盡速建立供需媒合平台協助產業進行協調，調查價格是否哄抬，以協助機械產業能如期生產，適度放寬勞動出勤及加班時數限制等五大建言。

值得注意是，經濟部超前部署疫情警戒升級至四級，了解業者因應對策。基於台灣機械產業是台灣第三個兆元產業，機械業建議，疫情若持續擴大，進入四級警戒狀態，建請政府在一定防護作業下，將機械業優先列入不停工行業，避免我國機械產業在國際供應鏈中斷鏈，給予競爭對手國可乘之機，否則將嚴重打擊我國機械產業之永續發展。

機械公會理事長魏燦文指出，2021年4月機械出口持續大幅成長，出口值達26.34億美元，較去年同期成長28.4％，自去年9月起，連續8個月成長，尤其今年起出口都是兩位數成長，顯示台灣機械產業已擺脫困境，邁向復甦之力道強勁。

魏燦文指出，近日接到多家會員廠商反映原物料與零件缺料、待料時間拉長情況嚴重，經機械公會進行問卷調查，高達96.5％廠商反映鋼材、銅線等原材料價格上漲，73.3％廠商表示原物料交期不定或有延遲交貨現象，其中有 39.5％廠商反映原物料價格上漲幅度甚至達 30％～50％。零組件方面，則是廠商皆反映零組件漲價及交貨延遲，馬達、鑄件、油壓零組件、滾珠螺桿、線性滑軌等缺料嚴重，對生產排程造成相當大的影響。

問卷調查，有79.1％廠商希望政府協助，建請政府相關單位為平抑物價，應進行調查原物料及零組件價格是否有哄抬現象，並考慮對於重要零組件適度規劃價格補貼，近期盡快建立價格參考及供需媒合平台；建議可參考交通部建立「國際海運運輸平穩專區」，邀請國內供應廠商與相關產業公協會及政府相關單位，定期召開會議，穩定原物料及零組件供應價格，並依照各原料廠及零組件廠之產能，規劃合理交期，以平穩供應價格及紓解缺料之情況。

機械公會彙總統計，動力傳動件與工具機零組件今年前四月出口較去年同期皆成長近五成，顯示產能應為充裕。機械公會建議，由政府出面協調，短期內重要零組件優先供貨給國內使用，以及協調重要零組件穩定交貨期，必能有助機械業生產規劃，如期交貨。

此外，96.5％廠商反映鋼材不僅漲價幅度大，交貨亦有期待漲價而延遲出貨的心理，建議政府相關單位應主動協調中鋼等供應商穩定價格及交貨期，以期共度難關，並維持台灣經濟發展。

魏燦文指出，近日因新冠肺炎疫情升溫，全國進入三級警戒，大多機械業者配合政府政策，實施分流上班，或將研發、財會等間接人力分流居家辦公，僅留生產線直接人力進行生產。機械公會針對會員廠商進行之問卷調查中，高達69.8％廠商反映缺工情況，已成為近期生產上相當嚴峻的挑戰。疫情管制，居家隔離或自主管理者增多，加上外籍勞工人力缺乏，使機械產業勞動力缺口更為擴大，企業要維持生產排程相當不易。建議政府可考量防疫兼顧經濟發展的做法，短期適度放寬一例一休與每週加班工時上限等規定，針對直接從事生產的人力，由勞資雙方自行協商，彈性訂立勞動工時做法，並規範廠商保持出勤勞工之健康安全，以達到全民防疫與經濟發展之雙贏目標。

魏燦文今日代表機械業提出對政府政策五大建言，一、近期機械產業接單暢旺，惟原料與零組件價格連番上漲，又延遲交貨，嚴重影響機械產業生產進度，建請政府相關單位盡速建立供需媒合平台協助產業進行協調，並調查價格是否哄抬，以協助機械產業能如期生產。

二、台灣機械產業為支撐國家經濟重要產業，對國內外製造業影響甚大，面對嚴峻疫情，產業多數面臨缺工問題，建議政府於疫情影響期間，適度放寬勞動出勤及加班時數限制，以利廠商配合防疫政策下仍可維持生產進度。

三、建議政府盡速規劃疫苗施打計畫，並鼓勵企業配合，以維持勞工健康與維持機械產業正常運作。

四、若疫情持續延燒，造成無法進行正常之商務活動，為維持企業持續營運，建請政府持續協助中小企業廠商進行紓困或規劃減稅，以協助廠商度過難關。

五、若疫情持續擴大，進入四級警戒狀態，建請政府考量讓企業自主提出防疫計畫，持續維持營運，以避免造成經濟重大衝擊。

(工商 )