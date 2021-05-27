疫情升溫，許多民眾採取減少出門的自肅方式防疫，車廠觀察，與去年不同的是隨著防疫警戒進入第三級，雖然購車需求仍在，但消費者選擇延後觀望，來店人流較上周減半甚至更低，至於已訂購的消費者，多半選擇如期交車，業者預估5月銷售減少2成，但業績可望於7月補回。

各品牌除了持續強化展間及服務廠的防疫機制，各地經銷商及營業所積極運用社群行銷方式，透過社群媒體服務客戶，台灣奧迪上周推出Audi線上安心賞車服務，客戶可在家與業代視訊，提供一對一的商品說明、功能示範等等，做到最即時的線上賞車，據知約有一半客戶選擇視訊看車。

裕隆日產旗下NISSAN及INFINITI兩大品牌則因應疫情，在執行防疫的同時也響應政府節電，各展示中心營業時間提前至下午6點半結束，幫助減少電量消耗，並進行1小時全面性深度消毒作業，同時包括賓士、保時捷也配合第三級防疫警戒延至六月十四日，調整每日營業時間至下午7點，其他各品牌多交由經銷商彈性因應。

對於仍有需要回廠保養的消費者，各品牌服務廠客休區多已暫停供應餐點，在車輛進廠時，採取立即進行車室稀釋酒精消毒，另外包括VW、Ford、NISSAN、INFINITI等服務廠免費提供臭氧清潔服務，為車室內密閉環境進行全面消毒。

(中時 )