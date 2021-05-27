中市潭子區太和宮的乩童及住持39歲謝男，自2015年起假藉神明上身，為3名女信徒轉運、治病及化解冤親債主，作法時要求女信徒脫光衣物，藉機觸摸胸、下體，事後還索取紅包謝禮。謝男2度對其中女信徒「小美」治病、轉運，都摸胸猥褻，各索紅包3000元、5000元；第3次為她化解冤親債主，竟以手指性侵，要索紅包8000元及價值萬餘元的2面金牌當後謝。

事後，3名女子察覺有異，透過信徒間詢問謝男在科儀過程是否有男女接觸，才發覺受害，此事件在2020年由信徒開會溝通，謝男及謝父等家屬當場向受害女子下跪道歉，但事後卻無意和解認錯，3女怒向警方報案。台中檢方偵結，依強制猥褻及強制性交等罪起訴謝男，並以謝男利用女信徒對宗教信仰及疾病的脆弱心理，多次猥褻及性侵，且犯後全盤否認，請求法官從重量刑。

2015年間，謝男向在高雄市六合路租屋的女信徒假藉要幫忙看床位，帶啤酒及威士忌進租屋喝，違反女信徒意願強脫她的衣服，撫摸胸部，該女驚嚇尖叫「你要幹什麼！」制止，謝男才倉皇離開。

2019年8月間晚間，另1名女信徒身體不適，到太和宮祭拜，謝男騙稱：「妳的生命不久於人世了，有沒有想要幫自己再續命，否則很快再也見不到你的家人」，見女信徒害怕有機可趁，叫她進宮內小房間作法，要求她將上衣及內衣褲脫光，以紅布矇住她的雙眼，趁勢觸摸胸部2、3分鐘，結束後，還向她收取紅包禮3600元。

2019年3月28日晚間，謝男假借位女信徒「小美」作法治病，在她位於北屯區的租住處，要求她脫去衣褲，並以棉被蓋臉後，謝男竟伸出鹹豬手觸摸她胸部，並以手機拍攝私密部位，結束後，還索取3000元的紅包。

謝男食髓知味，以幫「小美」治病、轉運要做法為由，同年4月4日下午在北屯區軍功路汽車旅館內，要求她脫去衣褲，僅穿著內衣褲依他指示作躺臥或趴跪等動作，謝男觸摸她的胸部及下體，還拿手機拍攝，結束後，向「小美」索取紅包5000元。

謝男再向「小美」宣稱，她會生病是因為前世情人糾纏，要做法化解，同年4月16日再到同一家汽車旅館進行作法儀式，要求「小美」脫去衣物，他趁機以手指性侵，結束後，索取現金及匯款共8000元及兩面共價值1萬1400元的金牌。

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(中時 )