林口運動中心教練們大清消露出結實的肌肉（戴上容攝）

淡水國民運動中心游泳教練們大清消，畫面很吸睛（淡水運動中心提供／戴上容新北傳真）

林口運動中心教練們鋤草（戴上容攝）

新五泰國民運動中心教練們大清消（翻攝自新五泰運動中心／戴上容新北傳真）

新五泰國民運動中心教練們大清消（翻攝自新五泰運動中心／戴上容新北傳真）

本土疫情激增，新北市下令13日起各運動中心停止對外開放，運動中心近日致力清消運動設備，另為了減少支出紛紛化身為全能員工，像是林口運動中心教練變身為鋤草達人，新五泰運動中心教練則成為「砍樹」專員，陽光、汗水揮灑在教練們的肌肉上，畫面令人直呼「太吸睛！」。

體育處表示，新北市16座國民運動中心及7處新北運動聚點，5／13至6／14暫停對外開放，新北市府比照去年補助正式員工薪資、水電等基本固定支出，其他紓困會比照去年紓困方案辦理。體育處26日起每天上傳2支10分鐘內居家運動影片，讓民眾能在家運動。

新五泰國民運動中心主任黃少豐表示，教練們在疫情期間各司其職，水中游泳部教練因平常拉筋、暖身步驟較多，因此變身為線上居家健身教練，健身教練則成為「影音剪輯師」，大夥有空時則通通拿起斧頭、電鋸化身為砍樹專員，教練們絕大多數時間是超級清消員，把裡裡外外清潔作到最好。

林口國民運動中心業務副理王俊傑表示，林口運動中心和其他不同，前方有大片草皮需要維護，公司近期有作分流共2組，1組約有8人上班，為減少鋤草支出，運動中心教練、行政人員總動員在陽光底下揮汗鋤草。

淡水國民運動中心副執行長黃維敏說，去年曾停業45天時間，這次公司研判疫情嚴峻，因此全面大清消所有器材，近日來健身教練全都將器材拆開清掃，救生員、游泳教練全面清掃池底、用具，淡水運動中心主要客群為銀髮族，主訴求為簡單、易懂，希望大家都能夠居家運動。

(中時 )