台北市萬華區成新冠肺炎重災區，迄今已累計774例確診，當地民眾人心惶惶，當地富福里長許文輝向北市議員郭昭巖陳情，呼籲市府在第一線人員接種疫苗完成後，將剩餘疫苗優先給疫情熱區居民施打，讓防治與篩檢同步進行，期望能就此控制疫情。

選區在萬華的北市議員郭昭巖說，台北市長柯文哲日前曾表示疫苗不夠打，目前中央採購的最新一批AZ疫苗已抵台，27日開始配送到各縣市，中央預計配發給北市2.2萬劑、2200瓶疫苗，讓第一線人員施打。

她在此時接獲富福里長許文輝陳情，呼籲政府在國家要員施打完成後，應開放剩餘疫苗給疫情熱區民眾優先施打，期能控制疫情，由於萬華確診者截至26日，已經達到774例，顯然造成當地居民恐慌，施打意願高，希望政府能夠讓防治與篩檢同步進行。

郭感嘆，過去民眾接種疫苗意願不高，甚至對副作用有所遲疑，但現在疫情嚴峻，民眾施打意願高，反而無疫苗可打，既然萬華在地民眾有這樣的聲音，也期盼政府能夠傾聽民意，讓被疫情重創的萬華人，能夠降低恐慌，優先施打疫苗，保護自己也保護別人。

(中時 )