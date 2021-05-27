中央昨日宣布放寬確診者解隔條件，確診者距離發病日、採檢日達10天以上，Ct值30以上，就可解除隔離，之後再自主健康管理7天即可；新北市長侯友宜今受訪表示，新北市有防疫旅館供入住，讓民眾自我健康監測7天，今共71人解隔，市府均派專車、專人去接送。
侯友宜表示，中央新的規定今天下來，只要滿10天且退燒後一天沒有症狀以後就可以解隔，解隔以後還要居家隔離，新北市有提供防疫旅館，大家可以住進來，完成7天居家隔離、7天自我健康監測，讓自己的身體狀況能夠得到充分的保障，保護自己也保護別人。
(中時 )
中央昨日宣布放寬確診者解隔條件，確診者距離發病日、採檢日達10天以上，Ct值30以上，就可解除隔離，之後再自主健康管理7天即可；新北市長侯友宜今受訪表示，新北市有防疫旅館供入住，讓民眾自我健康監測7天，今共71人解隔，市府均派專車、專人去接送。
侯友宜表示，中央新的規定今天下來，只要滿10天且退燒後一天沒有症狀以後就可以解隔，解隔以後還要居家隔離，新北市有提供防疫旅館，大家可以住進來，完成7天居家隔離、7天自我健康監測，讓自己的身體狀況能夠得到充分的保障，保護自己也保護別人。
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