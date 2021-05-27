總統蔡英文昨日（26）表示，台灣與德國BNT疫苗原廠一度幾乎要完成簽約，「但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」，並表示台灣已購買3000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。對此，醫師出身的前民進黨立委沈富雄表示，蔡文中透露「疫苗採購由中央統籌」、「採購由政府和原廠洽商」、「1000萬劑於8月底抵達」三大訊息，換言之：「蔡英文一槌定音，BNT（輝瑞）疫苗可以休矣！」

沈富雄今日（27）在臉書發文表示，蔡英文昨日就疫苗採購發表談話，重點有三：第一，疫苗採購由中央統籌；第二，採購由政府和原廠洽商；第三，政府已購3000萬劑，其中1000萬劑於八月底抵達。沈直言：「講得夠清楚了！但為什麼不早講呢？不早講，害很多人忙得團團轉，而且是白忙一陣。這些白忙的人，多數當然是為了賺錢，但也有基於善意，想幫台灣一個忙。」

沈富雄指出，據說忙著拉線的人不下20條，他自己就是其中一條，很多條一開始就被認為居心叵測，是為了政治鬥爭，不過，還有其他原因，總括如下：一，是藍營的首長發動的，如南投縣縣長林明溱、金門縣縣長楊鎮浯，有向中央叫陣的味道；二，要直接向上海的復星製藥買，這顯然犯了政府的大忌；三，從香港進貨，這恐怕是港人不打，快要過期的；四，可能在大陸製造，但大家都知道大陸還沒開始生產BNT疫苗。對此，衛福部部長陳時中團隊另有說辭，他們給的理由是：一，沒有人來申請；二，要申請藥證。

針對陳時中團隊給的二大理由，沈富雄坦言：「這兩種理由最瞎，因為想申請，門都沒有！」沈認為，這二大理由可能是還沒摸清蔡英文的底線，隨口搪塞的，蔡現在說的再明白不過了：一，由中央統籌；二，和原廠洽購。可見陳團隊和一些熱心立委的說法顯然是「局外人」。沈強調：「光是bypass上海復星不行的，必須是原廠，所以，大家都可以死心了。不過重點是蔡總統講得鏗鏘有力，後果就要由您概括承受了。 」

(中時新聞網)