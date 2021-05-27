新北市21歲侯姓女子25日中午騎乘機車行經中和區景平路，未注意路邊被放置2捆舊報紙，疑壓過時重心不穩倒地，後方許姓男子駕駛自小客車閃避不及，當場輾過侯女，造成侯女骨盆骨折，送醫急救後，目前在加護病房觀察。
警方調查，侯女騎車沿景平路往板橋方向直行，疑壓到路邊2捆舊報紙倒地，後方許男駕車閃避不及輾過，導致侯女骨盆骨折，送往雙和醫院急救，手術後送入加護病房觀察，雙方均無酒駕。
警方除以過失傷害罪嫌將許男送辦，並已在追查何人將舊報紙放置路邊導致車禍。
(中時 )
新北市21歲侯姓女子25日中午騎乘機車行經中和區景平路，未注意路邊被放置2捆舊報紙，疑壓過時重心不穩倒地，後方許姓男子駕駛自小客車閃避不及，當場輾過侯女，造成侯女骨盆骨折，送醫急救後，目前在加護病房觀察。
警方調查，侯女騎車沿景平路往板橋方向直行，疑壓到路邊2捆舊報紙倒地，後方許男駕車閃避不及輾過，導致侯女骨盆骨折，送往雙和醫院急救，手術後送入加護病房觀察，雙方均無酒駕。
警方除以過失傷害罪嫌將許男送辦，並已在追查何人將舊報紙放置路邊導致車禍。
(中時 )
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