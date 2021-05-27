交通部航港局宣布，新臺澎輪建造及營運採購案經5月7日評選，由台灣航業公司獲評為優勝廠商，並於5月25日議價決標，該公司即刻展開新船建造工作，預計2023年8月底前汰換現有臺華輪，提供高雄-馬公航線全新的航班服務。

航港局局長葉協隆表示，現有臺華輪船齡已達32年，亟需汰換，為滿足臺澎間基本民行需求，並因應澎湖未來觀光發展，該局提出「新臺澎輪營運及建造計畫」，透過20年期的長約遴選優質國籍航商建造1艘新船，至少可載運600名以上旅客，總噸位達8,300以上，船速不低於22節，並能同時載運80輛小客車、4輛遊覽車及10TEU冷凍貨櫃，將大幅提升臺澎間海運客、貨運品質。

得標廠商台航公司提出之規劃，除滿足航港局所訂航速、載重噸及載車載貨空間的基本規格外，亦將透過美學設計提供旅客更舒適的搭乘空間及娛樂設施，以滿足發展跳島旅遊需求，提供全新搭船旅遊體驗。

航港局進一步表示，台航營運臺澎間航運已逾60年，穩健提供高雄-馬公航線可靠的人、車、貨、運送服務，未來將由新臺澎輪接替臺華輪賡續提供服務，為能達到2023年8月交船營運期限，台航積極洽商國內外建造駛上駛下客貨船船廠，覓得與建造經驗豐富的日本內海船廠合作，可望於近期提交船舶布置圖取得航港局同意後與船廠完成簽約，正式投入新船設計及建造作業。

航港局將持續督導得標航商如期如質完成，以提供安全穩健的營運服務，提升臺澎間海運服務品質。

(工商 )