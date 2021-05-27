三菓派出所所長沈鳳堯、警員吳承澤巡邏時將謝姓男子帶回偵查。（姜霏翻攝）

全國疫情升至三級警戒，仍有民眾外出不戴口罩，45歲謝姓男子於26日深夜未戴口罩，在桃園市大園區三民路二段上閒晃，警方見狀上前盤查，赫然發現謝男是竊盜通緝犯，警方除將他解送台中地檢署歸案外，並函報桃園市衛生局裁罰。

謝男26日深夜返回宿舍的途中，在路上行走未戴口罩，三菓派出所所長沈鳳堯、警員吳承澤巡邏時見狀上前稽查，謝男一臉驚慌、講話支支吾吾，警方查詢身分發現謝男竟是竊盜通緝犯，隨即將謝男帶回偵辦，詢後將他解送台中地檢署歸案，並針對其外出未配戴口罩的行為，填具傳染病防治法稽查紀錄表，函請衛生局裁罰。

大園警方指出，謝姓男子去年9月在台中涉嫌一起竊盜案件，但因他居無定所，並於今年3月份北上至桃園工作，台中地檢署依法傳喚、拘提未果，於5月13日將他發布通緝。

警方表示，疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心於26日宣布強化三級警戒5大防疫措施，包括民眾外出若未全程配戴口罩，將不再勸導直接開罰；應關閉的娛樂場所違規營業，相關業者及參與民眾，將一律開罰；餐飲一律外帶、賣場及超市加強人流管制；結婚不宴客、喪禮不公祭；宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入，請民眾確實配合辦理。

(中時 )