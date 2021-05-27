訊連（5203）旗下轉投資的玩美移動宣布，與美國社群媒體Snap合作，將為美妝品牌提升電商結合AR虛擬試妝的購物體驗，美妝品牌雅詩蘭黛將成為第一個於 Snapchat推出購物濾鏡體驗的合作夥伴，未來Snapchat用戶可於App內以擴增實境購物濾鏡完成美妝購物體驗。玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，這是電商與AR虛擬試妝的結合，讓美妝品牌能利用AR、AI科技與客戶產生高品質互動體驗。

玩美移動指出，雅詩蘭黛將成為首家使用Snapchat最新即時購物濾鏡的公司，消費者能夠瀏覽最新產品，進行虛擬試妝並購買。 M·A·C則將是雅詩蘭黛集團旗下首批於Snapchat帳戶上推出「即時購物濾鏡」的品牌之一。Snapchat用戶則可選擇四款不同濾鏡來試用20種M·A·C唇彩和眼妝產品，並於虛擬試妝後，直接於濾鏡模式完成購物。

玩美移動表示，美妝品牌是首個開發濾鏡購物的產業，而玩美移動則是首家協助美妝品牌將現有虛擬妝容品項轉移到Snapchat商務管理平台的合作夥伴。今年Snapchat也預計將開放全品項的即時購物濾鏡給更多品牌與商品使用。

玩美移動指出，這次合作推動了「實體數位化」的興起，結合「先試後買」的消費體驗與社群即時購物的便利性，進而創造更好的消費者體驗來促進銷售。張華禎表示，這種獨特的合作夥伴關係，將使美妝品牌能夠利用AR和AI科技與客戶產生更高品質的互動體驗，並催化出數位先行的影響力。

(工商 )