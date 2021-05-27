菜市場買菜勿逗留 「南新莊熱區防疫中心」聚焦市場阻絕防疫破口（新莊警提供／戴上容新北傳真）

「少出門、一次購足！」疫情嚴峻，近期公布確診者主要足跡區域中，涵蓋傳統市場、黃昏市集、大賣場及公園，新莊區今日亦於四維活動中心成立「南新莊熱區防疫中心」，新莊分局與區公所於今(27)日上午前往四維市場宣導落實戴口罩、實名制、買菜勿逗留聊天。

新莊區今日亦於四維活動中心成立「南新莊熱區防疫中心」，為期三日，新莊警分局將針對南新莊9個里(建福、後港、後德、南港、成德、四維、八德、龍安、萬安)，10處熱區E化巡簽處進行熱區巡邏，並利用車內揚聲設備沿途廣播提醒民眾外出務必配戴口罩、勤洗手、勿群聚，提醒民眾做好防疫措施，以發揮宣導成效。

新莊區四維路上的菜市場一大早的採買人潮明顯變少，菜市場內民眾人人都佩戴口罩選購採買，攤商不僅在攤位旁擺上紙筆或設立QRcode以落實實名制，也會在攤位旁設置酒精方便民眾消毒手部，落實防疫措施，採買的民眾不像往常還會和老闆閒聊幾句，幾乎都是買了菜就走，鮮少逗留。

新莊分局分局長林温柔呼籲，為避免疫情持續升溫，民眾務必要做好防疫措施，出門全程配戴口罩。針對發現未戴口罩的民眾，警方將實施勸導，若勸導不聽者，警方會填寫「新北市政府警察局辦理違反傳染病防治法案件處理紀錄表」並蒐證交由衛生主管機關裁罰。

新莊分局呼籲，防疫視同作戰，防疫期間請配合政府防疫措施，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，大家齊心防疫，才能嚴防疫情擴散，杜絕防疫破口。

(中時 )