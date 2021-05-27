中共政法機構「教育整頓」行動正在全大陸雷厲風行，福建政法委透過官方微信公眾號「清朗天空」27日發布《情況通報》指出，數月前涉及性侵女子的長汀縣公安局濯田派出所前副所長鄒斌盛，因強姦未遂、強制猥褻婦女罪27日判刑9年。另長汀縣公安局出入境管理大隊文職人員謝佳成涉正在審理中。此案同時連坐長汀縣副縣長兼公安局長、濯田派出所所長、出入境管理大隊長3人，予以免職，其他名14關係人分予黨紀、政務處分。

清朗天空公號指出，關於媒體報導的「福建省長汀縣倆民警酒後違背婦女意願涉嫌強姦案」，全國政法隊伍教育整頓中央第八督導組、福建省政法隊伍教育整頓辦於4月19日成立聯合調查組，進行調查，督促有關部門嚴肅問責，並要求嚴格依法律程序辦理。

長汀縣公安局濯田派出所前副所長鄒斌盛因犯強姦罪（未遂）、強制猥褻婦女罪，於2021年5月27日被長汀縣人民法院判處有期徒刑9年。長汀縣公安局出入境管理大隊文職人員謝佳成2021年2月8日涉嫌犯強姦罪，目前福州鐵路運輸法院正在審理中。

根據《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨問責條例》等有關規定，紀檢監察機關對隊伍監督管理不力、負有領導責任的長汀縣公安局黨委進行通報問責，責令作出書面檢查並切實整改。

對負有主要領導責任的長汀縣政府副縣長、縣公安局黨委書記、局長張煜，長汀縣公安局濯田派出所黨支部書記、所長曾帆，長汀縣公安局出入境管理大隊黨支部書記、大隊長賴永林3人給予黨內嚴重警告處分，並根據規定予以免職處理。另根據責任情況對14人分別給予相應黨紀政務處分。

(中時 )