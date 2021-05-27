針對蔡英文執政5周年，國民黨進行民調總體檢，在滿分為10分的評分下，台灣民意給蔡英文整體施政打了不及格且近乎死當的4.88分；細項來看，包括「低薪改善」4.41分、「保障勞工」4.98分、「環保生態」4.93分、「司法改革」4.12分、「兩岸關係」4.49分、「外交關係」4.89分等，皆是不到5分的成績。

國民黨強調，這份成績數字如此難堪，全因蔡英文及其執政團隊螺絲鬆，又夾帶了高票連任後的傲慢與蠻橫，已讓台灣民意形成高度怨氣的氛圍，在只知甩鍋的執政態度下，加上目前缺水、缺電、缺疫苗的狀況下，這數字還有機會繼續下探。

國民黨今天召開「蔡英文施政總體檢記者會」線上記者會，由文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、副主委鄭照新主持。

王育敏表示，民調其中一題是針對蔡英文施政表現直接進行評分，同樣的題目在2020年，蔡政府整體施政以6.19分勉強及格，然而連任一年後卻僅剩極低的4.88分，落差之大，顯然整體台灣民意對於梗圖治國的蔡英文高度不滿意。

王鴻薇批評，台灣現在缺水、缺電、缺疫苗、缺病床，民眾反映連生病的權利都沒有，蔡英文的改革通通沒做到，只會不斷用網軍治國，台灣對蔡政府施政滿意度打了4.88死當分數，真實反映對蔡英文的不滿意與不信任。

鄭照新說，在兩岸關係部分，去年民眾打了5.52分仍抱期待，然而儘管選舉等政治因素已排除，蔡英文在兩岸關係仍無突破，今年得到4.49分；蔡英文可能吃了反中大補丸，不知如何進行兩岸關係實質交往，除了仇中、去中外，新任陸委會主委邱太三盼兩岸春暖花開，但過去口罩政策、武漢肺炎稱呼等歧視性舉動，顯示蔡政府放任兩岸關係緊繃，陷台海於戰爭邊緣的風險中。

至於外交關係上，鄭照新表示，蔡英文雖早就宣稱以務實外交，積極參與國際社會，但民意顯然不全然認同，去年給了5.64分，今年更低只有4.89分。他指出，台灣疫情嚴峻急須世界提供疫苗資源之際，AIT處長酈英傑說台灣疫情不嚴重，換言之美國在關鍵時刻不打算給台灣實質資源，揭示民進黨自以為傲的對美關係，其實外強中乾、實質失敗、互惠不足。

(中時 )