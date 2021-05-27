全國疫情持續延燒，連原本零確診淨土的台東也淪陷，疫情看似越加劇烈，民眾的憂慮感，但是唯一的解藥「疫苗」至今仍然遙遙無期。根據統計，台灣目前疫苗接種比例列世界倒數，只有1％左右。

對此，國民黨新竹市長初選候選人林耕仁在臉書貼文質疑，政府根本沒有能力購買到疫苗。數周前陳時中部長在立院備詢說地方可以自行買疫苗，會後又改口說不行。台灣過去堪稱防疫模範生，卻連取得足夠的疫苗都有問題，蔡政府已經喊了一年多，去年底自由時報大大標題也說「我們買到了輝瑞疫苗」，但一切都是空！

林耕仁分析，日前鴻海集團說如果可以為台灣防疫盡心力，非常願意協助疫苗採購的協調；昨天南投縣長‧林明溱召開記者會，南投縣政府已經跟代理德國BNT輝瑞（目前評價最好疫苗）的上海代理商復星藥廠接洽，預計採買30萬劑疫苗，希望趕快讓縣民施打疫苗，積極解決防疫問題。原來，企業跟地方政府是有能力來替民眾爭取疫苗，而不像中央在那邊躲躲閃閃，甚至又把買不到疫苗怪給別人。這是不負責任，也沒有能力的表現！

因此林耕仁呼籲，作為新竹市的民意代表，他要求新竹市政府趕快跟上，為了新竹市民的健康，為了全台灣疫情的改善，中央政府應該要積極的協調採購疫苗的工作。如果中央顧不到我們，那就新竹市自己來！

對此重大決定的表態，網友一面倒的支持林議員的呼籲：「中央不做，地方政府做」、「政府叫不醒，我們還不自救嗎？」、「藍營縣市應該發起連署，買疫苗，就自己！」，因為人民真的受不了蔡政府的無能，決定自己的城市自己顧！

林耕仁在文末表示，疫苗就是疫情唯一的解藥，現在疫情持續蔓延，喊6月底200萬、8月底1000萬都是緩不濟急，新竹市民的健康，新竹市府自己顧，向中央提出申請跟上南投縣的腳步，市民的健康才是最重要的事！ #希望公文會比病毒快

(中時新聞網)